Din prea multã încredere…

vineri, decembrie 22, 2017, 3:00

Pe 20 decembrie, în jurul orei 22.30, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati în exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit în trafic, pentru control, pe comunicatia Husi-Murgeni, un autoturism înmatriculat în Germania, condus de vasluianul Nelu C., în vârstã de 29 de ani. Bãrbatul era însotit de Dorina B., cu cetãtenie românã si R. Moldova, în vârstã de 36 de ani, proprietara mijlocului de transport. Deoarece la controlul de frontierã, în momentul solicitãrii documentelor, tânãrul nu a putut prezenta permisul de conducere, cele douã persoane au fost conduse la sediul sectorului, pentru efectuarea de verificãri suplimentare. În urma verificãrilor efectuate si din declaratiile persoanelor, s-a stabilit cã tânãrul nu posedã permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, iar Dorina B. i-a încredintat autoturismul lui Nelu C., desi cunostea faptul cã acesta nu detine permis. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere si încredintare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu posedã permis de conducere.