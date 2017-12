joi, decembrie 14, 2017, 3:00

În preajma Sãrbãtorilor, pensionarii vasluieni au traista goalã. Desi au trimis memorii la Presedintie, Guvern si Parlament prin care au cerut îmbunãtãtirea vietii bãtrânilor, nu au primit niciun rãspuns. Pensionarii spun cã alimentele, medicamentele si serviciile s-au scumpit iar toate cresterile de pensii au fost înghitite de inflatie. Pentru cã nu mai au sperante întro viatã mai bunã, multi pensionari se pregãtesc pentru niste sãrbãtori triste.

Toate demersurile pentru imbunãtãtirea vietii pensionarilor au rãmas fãrã ecou din partea autoritãtilor. Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui, a spus cã au fost trimise memorii la Presedintie, Guvern, Camera Deputatilor, Senat si Ministerul Muncii, in care s-a solicitat mai multe drepturi pentru pensionari. Este vorba despre construirea de cãmine pentru bãtrani, dezvoltarea actiunilor de ingrijire la domiciliu, facilitãti in ceea ce priveste sistemul de sãnãtate etc. ‘De la presedintele Ion Iliescu, nimeni nu a mai vorbit cu pensionarii! Vorbesc de toti pensionarii, si cei de la armatã si alte categorii. Sunt total dezinteresati de soarta noastrã. Nu sau coborat panã la nivelul nostruî, a spus Ioan Stamate. În cadrul Sedintei de Dialog Social, liderul pensionarilor vasluieni a anuntat cã, la inceputul acestei sãptãmani, a participat la Predeal la o intalnire a Comitetului National al Persoanelor Varstnice. În ceea ce priveste noua legea a pensiei, reprezentantii Ministerului Muncii au anuntat pensionarii cã se lucreazã la proiectul de lege, care este posibil sã intre in vigoare la data de 1 iulie 2018. ‘Vor sã facã o lege care sã multumeascã majoritatea pensionarilor, pentru cã toatã lumea nu va putea fi avantajatã. Reprezentantul Ministerului Sãnãtãtii ne-a anuntat cã din 2018 va intra in vigoare un nou contract cadru pentru medicii de familie. Pensionarii o sã primeascã mai multe medi camente compensate si o sã poatã fi cumpãrate retetele comensate din diferite localitãti, nu numai de unde ai domiciliul’, a spus Ioan Stamate.

Craciun trist

Panã la adoptarea noii legi a pensiilor, pensionarii sunt foarte ingrijorati de cresterea constantã a preturilor la utilitãti, alimente si medicamente. Cresterile de preturi au redus puterea de cumpãrare, iar multe persoane in varstã fac tot mai greu fatã necesitãtilor zilnice. ‘În Vaslui, pensia medie este de 890 lei, dar sunt multi pensionari care au pensiile mai mici. Din acesti bani trãiesti de pe o zi pe alta. Bãtranii care sunt singuri e mai rãu de ei. Multi o sã aibã niste Sãrbãtori de Crãciun urate. Nimeni nu se zbate nu doar pentru pensionari, ci si pentru copii, pentru conditiile din spitale si altele. Nimeni nu se ingrijeste de noi, iar viitorul nu il vãd bine. Pensionarii nu mai au incredere in nimeni’, a mai spus Stamate.

Vasluiul are printre cele mai mici pensii din tara

În perioada 1 ianuarie 201031 octombrie 2017, la nivel national, valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 la 1.000 lei, incepand cu 1 iulie 2017. Din luna februarie 2013, valoarea punctului de pensie a crescut continuu, inregistrand urmãtoarele valori: 790,7 lei la 1 ianuarie 2014, 830,2 lei la 1 ianuarie 2015, 871,7 lei la 1 ianuarie 2016 si 1.000 lei la 1 iulie 2017. Pensia medie de asigurãri sociale de stat a crescut ca valoare pe parcursul perioadei 20102017, ajungand in luna octombrie a acestui an la 1.222 lei. La fel s-a intamplat si cu pensia medie de agricultori, care in octombrie 2017 a ajuns in cunatum de 462 lei. În judetul Vaslui pensia medie este de 890 lei. Alte judete cu pensii medii mai mici sunt Vrancea 885 lei, Botosani 860 lei, Giurgiu 863 lei. La polul opus se aflã Bucurestiul, cu o pensie medie de 1.361 lei, Hunedoara 1.347 lei, Brasov 1.279 lei.