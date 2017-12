Dacã nu facem noi, sã nu se facã!

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Pe acest principiu au actionat, vinerea trecutã, consilierii social-democrati din Consiliul Local Bârlad, când au votat „împotrivã” la toate cele trei initiative ale Executivului local care vizau atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor investitii în localitate. Gestul pesedistilor este cu atât mai inacceptabil cu cât nu au dat explicatii cu privire la votul lor.

Oare asa au gandit singuri cei 10 consilieri PSD sau asa li s-a dictat de la partid sã voteze? Iatã intrebarea pe care si-au pus-o ceilalti 11 consilieri locali ai Barladului, dupã ce social-democratii s-au opus, fãrã nicio explicatie, la trei initiative ale Executivului local care vizau direct atragerea de fonduri europene pentru realizarea unor proiecte necesare urbei. Este vorba, in primul rand, despre achizitonarea terenului pe care este actualmente construit Centrul Rezidential de Asistentã si Îngrijire a Persoanelor Varstnice (Azilul de Bãtrani), dar si de darea in administrarea Directiei Pietelor a suprafetei de 46 de hectare pentru extinderea Centrului de Afaceri ßTuvova’ Barlad. Cea de-a trei intentie a Executivului refuzatã de consilierii PSD viza dezmembrarea unui teren in trei loturi, pentru a se putea ulterior construi acolo o grãdinitã cu fonduri europene. Degeaba a anuntat primarul Dumitru Boros cã pentru fiecare din cele trei intiative sunt deja deschise axele de finantare, cã alesii socialdemocrat i au tinut-o pe-a lor si s-au opus cu toate armele din dotare pentru ca proiectele sã nu treacã peste vointa lor. Sau poate a altora?! ßNu poti sã nu reactionezi cand vezi, pentru a nu stiu cata oarã, cã o initiativã iti este refuzatã doar pentru simplul motiv cã o face altcineva si nu ei, cei de la PSD. E mai grav insã cã se intamplã ca proiecte pentru comunitate sã le fie refuzate locuitorilor Barladului fãrã niciun fel de explicatie. Înteleg sã votãm, in cunostintã de cauzã, dar sã nu votãm pentru cã asa ni se impune… Nici nu mai stiu ce sã zic!’, a declarat primarul Dumitru Boros, la finalul votului dat de social-democrati pe cele trei proiecte. La randul lor, si majoritatea consilierilor care au sustinut cele trei proiecte, dar al cãror vot nu a fost suficient pentru a le ßtrece’, au reactionat negativ la ßjocul’ colegilor din PSD. În timp ce unii s-au limitat la a comenta cã este vorba despre un simplu ordin de partid respectat cu strictete si fãrã a se tine cont de consecinte, altii s-au declarat resemnati, pentru cã ßau vãzut de prea multe ori acest film’. ßNoi ne-am obisnuit de-acum ca orice proiect cu finantare comu – nitarã sã fie respins de cei de la PSD. Am mai vãzut acest film de foarte multe ori…! Si asta doar pentru cã domnul primar, cand a candidat, a spus cã are ca prioritate atragerea de fonduri europene pentru investitii certe in oras. Ori, dumneavoastrã, domnilor colegi de la PSD, nu vreti si pace sã se acceseze acesti bani, desi axele sunt deja deschise, indiferent de consecinte. Vã atrag atentia cã privati toti locuitorii orasului de beneficii cu care nu se stie cand si dacã ne mai putem intalni la nivel de comunitate localã’, a spus consilierul local liberal Liviu Luca. Initiatorul celor trei proiecte a explicat, pentru toti care au dorit sã audã, de ce anume s-a grãbit sã le supunã votului acum. Motivul este cat se poate de simplu: axele de finantare au fost deja deschise si astfel numai cei ßblindati’ cu documentele cerute vor putea fi primiti la discutii de finantatori. Pe scurt, cine pierde startul, pierde banii. În lipsa explicatiilor venite din partea PSD, poate tocmai acesta a fost scopul!?!