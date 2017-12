Curãtenia si respectul, pretul mentinerii neschimbate a taxelor pentru pietarii din Bârlad!

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Desi încã mai au multe nemultumiri legate de conditiile în care îsi desfãsoarã activitatea, comerciantii din pietele Bârladului nu au avut aproape nimic de obiectat atunci când au fost informati despre cuantumul taxelor pe care le vor plãti din anul 2018. Asta pentru cã noua administratie a pietelor locale a pãstrat neschimbate circa 95% din taxele percepute, singurele care s-au majorat nefiind însã o povarã prea mare pentru pietari. Mai plin de provocãri va fi „codul de conduitã” pe care primarul Dumitru Boros vrea sã îl implementeze în pietele locale, în care accentul va cãdea în primul rând pe curãtenie si pe respectul fatã de client.

Au recunoscut-o chiar ei, in cadrul unei intalniri convocate, ieri, in sala micã a Cinematografului ‘Victoria’, de conducerea Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad si la care au rãspuns afirmativ circa 50 de comercianti locali. La discutii a participat, in calitate de invitat, si primarul Dumitru Boros, care le-a spus pietarilor, incã din debutul discutiilor, cã toate aspectele cu privire la care vor fi informati nu reprezintã decizii luate unilateral de administratia localã, ci cadrul pentru o dezbatere intre pãrti, pentru a nu se ajunge la nemultumiri ulterioare. ‘Dupã cum stiti si dumneavoastrã, activitatea de comert din Barlad este generatoare de venituri la bugetul local, deci de interes pentru noi, dar aduce si venituri celor care o practicã. Din acest motiv, trebuie sã acordãm o atentie aparte acestui sector, in special atunci cand vine vorba despre taxele pe care le percepem si le vom percepe in special anul viitor. Mecanismul, asa cum il propunem noi, va fi prezentat pe larg de domnul director Iulian Bica, pentru cã eu vreau sã mã refer doar la cateva aspecte de ordin general. În primul rand, dacã noi am decis sã mentinem 95% din taxe nemodificate si sã nu intervenim cu modificãri decat acolo unde sunteti de acord, va trebui si dumneavoastrã sã fiti de acord cu un cod de conduitã, pe care vrem sã il implementãm in pietele locale. Mã refer, in primul rand, la curãtenie, la respectul fatã de client si, in egalã mãsurã, la respectarea liberei concurente. Dacã unii aveti acum cate patru, cinci sau sase tarabe in piatã, va trebui, la un moment dat, sã cedati una sau douã, in functie de situatie, in momentul in care un comerciant nou vrea sã intre in piatã. Trebuie sã dãm si altora sansa sã isi dezvolte activitãti de comert in piatã, asa cum ati avut-o si dumneavoastrã, candva. În rest, vã asigur cã nicio altã decizie care sã vã afecteze financiar nu va fi luatã fãrã a ne consulta in prealabil, cu totii. Pentru cã piata nu poate exista fãrã dumneavoastrã, asa cum nici un spital nu poate exista fãrã medici’, a declarat primarul Boros.

Nemultumiti, dar totusi multumiti. Pentru prima data!

Prezentarea amplã a mecanismului de stabilire a taxelor pentru 2018, fãcutã de Iulian Bica, directorul DAPPC Barlad, a captat atentia comerciantilor pret de aproape trei ore. În tot acest timp, discutiile s-au axat pe douã directii distincte: taxe si parcãri. Pentru cã intalnirea a fost ganditã ca o dezbatere, din salã s-au ridicat tot felul de probleme, pe fiecare din cele douã subiecte abordate, dar nu numai. Interesant este cã toti participantii au recunoscut cã este pentru prima datã cand sunt consultati cu privire la cele douã directii de dezbatere. ‘Noi, panã acum, nu am fost bãgati de nimeni in seamã si nu am discutat niciodatã cu nimeni despre ce taxe vor fi in anul viitor si mai ales ce probleme avem in privinta parcãrilor, unde nu gãsim, de multe ori, un loc liber pentru a ne descãrca marfa. Nimeni nu a vrut sã stie ce probleme reale avem, cum stãm in frig, cat de mult plãtim pentru gunoiul pe care il produc tarabele etc. În plus, eu, personal, din opt angajati, cati aveam acum cativa ani, cand am inceput activitatea de comert in piatã, am ajuns acum sã mai am doar patru, cu tot cu mine, in special din cauza taxelor foarte mari. Iar acest lucru se rãsfrangea direct asupra preturilor practicate. Si, cand ai preturi mari, lumea nu mai cumpãrã iar noi, fãrã incasãri, nu ne mai puteam permite sã pãstrãm angajatii. Parcã inadins fãcea cineva de ne descuraja constant sã ne dezvoltãm si constant actiona impotriva intereselor noastre…’, a spus un comerciant, aprobat pe loc de cateva zeci de persoane. Rãspunsul pentru toti a venit de la directorul DAPPC Barlad: ‘Deocam datã, pentru dumneavoastrã nu putem face mai mult decat sã mentinem aceleasi taxe si in 2018. Despre conditii vã pot spune doar cã, in acest moment, piata nu poate fi inchisã nici mãcar cu pereti temporari, intrucat nu putem primi avizele necesare din simplul motiv cã, vã vine sã credeti sau nu, piata nu a fost intabulatã si cadastratã niciodatã. Solutia mai rapidã ar fi sã dezvoltãm o nouã clãdire, la nord de Biserica ‘Sf. Ilie’, unde sã mutãm in primul rand carnea si lactatele, iar in locul lor sã intre ceilalti comercianti pe timp de iarnã. În privinta parcãrilor, fiind atributul nostru exclusiv, am stabilit un nou program, conform cãruia se va stabili un interval orar strict de incãrcare/ descãrcare pentru comercianti, urmand ca in celãlalt interval sã lãsati locurile libere pentru clientii dumneavoastrã. Dispar astfel camionetele si TIR-urile cu butoaie care blocheazã zilnic multe locuri pentru clienti. Despre pretul gunoiului colectat in piatã vã pot spune cã DAPPC plãteste lunar cãtre Compania de Utilitãti Publice (CUP, n.r.) intre 15.000 si 20.000 lei fãrã TVA, pentru cã… asa a fost fãcut contractul intre noi si ei. Solutia ar fi sã vã faceti contracte separate cu cei de la CUP si sã plãtiti strict cat gunoi produceti, pentru cã, personal, am vãzut tarabe unde se adunã cantitãti mari de deseuri, in timp ce altele sunt curate lunã, dar toti plãtiti aceiasi sumã’. Cand au auzit de contracte individuale pentru gunoi, unii comercianti au reactionat vehement, informand totodatã conducerea primãriei si a DAPPC cã, panã acum, au fost pãrtasi la o ilegalitate fãrã voia lor. ‘Nu cumva e ilegal ca piata sã fi functionat panã acum fãrã a fi fost intabulatã? Pentru cã sigur este ilegalsi mie personal mi-au spus-o cei de la Finanteca noi panã acum sã nu fi avut niciunul contracte pe locul de desfãsurare a activitãtii de comert. Vrem sã facem contracte cu acest ‘domn CUP’, dar cum sã le facem din moment ce noi, unii cu societãti comerciale, altii cu alte forme de constituire, nu figurãm cu puncte de lucru in piatã, acolo de unde vrem sã fie colectate deseurile? Nu se poate asa ceva, si apelãm la dumneavostrã sã reglementãm odatã pentru totdeauna situatia!’, au strigat alti comercianti din public. Cu un pas inainte si intuind solicitãrile comerciantilor, cei de la DAPPC i-au instiintat pe acestia cã au stabilit deja ca, incepand de vineri, 15 decembrie si panã pe 27 decembrie, inclusiv, se primeascã toate cererile celor interesati sã isi ocupe tarabe in anul viitor, astfel incat sã se poatã intocmi cat mai repede noile contracte dintre pãrti.