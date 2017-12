Cu masina pe cupola, din cauza bauturii!

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Pe 26 decembrie, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 207 H, in pãdurea de pe raza localitãtii Chitoc. Deplasandu-se la fata locului, politistii au constatat cã intr-o rapã de la marginea DJ 207 H se aflã un autoturism rãsturnat pe cupolã. În urma cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit urmãtoarele: Cãtãlin A., in varstã de 37 de ani, din comuna Lipovãt, conducea un autoturism din directia Chitoc cãtre Vaslui. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum (carosabil acoperit cu polei), intr-o curbã la dreapta, conducãtorul auto a pierdut controlul asupra directiei de deplasare iar autovehiculul a pãrãsit partea carosabilã si s-a rãsturnat pe cupolã. În autoturism se mai aflau doi tineri, in varstã de 19, respectiv 17 ani. Cei doi pasageri au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, unde li s-au acordat ingrijiri medicale. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand valoarea de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. În cauzã a fost intocmit dosar penal, politistii efectuand cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de vãtãmare corporalã din culpã si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de cãtre o persoanã aflatã sub influenta alcoolului.