Creste numarul vasluienilor aflati sub supraveghere judiciara

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

La inceputul anului 2017, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui se aflau sub supraveghere judiciarã 65 de persoane, din care 57 sub control judiciar si 8 sub incidenta mãsurii arestului la domiciliu. În prezent, politistii desfãsoarã activitãti specifice fatã de 18 persoane pe numele cãrora a fost dispusã mãsura arestului la domiciliu si fatã de 96 de persoane pe numele cãrora a fost dispusã mãsura controlului judiciar. De mentionat cã mãsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciarã presupun obligatii in sarcina persoanelor fatã de care au fost dispuse. Politistii cu atributii pe aceastã linie de muncã au desfãsurat activitãti specifice in vederea supravegherii judiciare a tuturor persoanelor fatã de care au fost dispuse mãsuri preventive. Cu ocazia verificãrilor efectuate in teren, politistii au constatat cã 32 de persoane au incãlcat obligatiile impuse. S-a procedat la sesizarea organelor judiciare cu privire la acest aspect, iar in cazul a 9 persoane s-a dispus inlocuirea mãsurilor initiale cu mãsura arestãrii preventive. Pentru prevenirea incãlcãrii obligatiilor de cãtre persoanele supravegheate sau comiterii unor alte infractiuni, politistii de investigatii criminale au desfãsurat in acest an 59 de actiuni.