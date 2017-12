Crescãtorii de ovine din judetul Vaslui preferã sã arunce lâna

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Marea majoritate a crescãtorilor de ovine din judetul Vaslui vor continua sã arunce lâna. Din cei 1.130 oieri din judet, doar 343 s-au lãsat convinsi sã se înscrie în programul de subventionare cu 1 leu/kilogramul de lânã comercializatã. Fermierii au spus cã nu se meritã sã se înscrie în program pentru o subventie de numai 1 leu/kilogramul de lânã.

Programul de subventionare cu 1 leu/kilogramul de lanã comercializatã nu a avut succes in randul oierilor vasluieni. Dupã inisistentele repetate ale specia – listilor din cadrul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, doar 343 de fermieri au fost inregistrati in registrul unic pentru accesarea progra – mului. La nivelul judetului Vaslui sunt circa 1.130 de crescãtori, care detin efec – tive de 270.000 ovine, care sunt eligibili pentru programul de subventionare a lanii. ìSunt cantitãti mari de lanã care sunt aruncate. Am avut serioase dificultãti in implementarea acestui program, mult mai mari decat la programul pentru tomate. Nu am gãsit crescãtori de ovine care sã se inscrie in program. Am dat sute de telefoane, am avut numeroase intalniri etc. Crescãtorii ne spun cã 1 leu/kilogramul de lanã comercializatã este putin. Am reusit cu mare greutate sã convingem 343 de oieri sã se inscrie in programî, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Avand in vedere cererile inregistrate de fermieri, cantitatea totalã de lanã estimatã pentru comercializare (pentru 2017 si 2018), va fi de 387.501 kilograme din care: 71.261 kilograme lanã rasa Turcanã, 94.278 kilograme lanã rasa Tigaie, 139.586 kilograme lanã rasa Merinos si 82.376 kilograne alte rase de lanã. Beneficiarii acestei forme de sprijin trebuie sã detinã o exploatatie de ovine inregistratã in Registrul National al Exploatatiilor si sã facã dovada comercializarii cantitãtii de lanã pentru care solicitã acordarea sprijinului. Sumele reprezentand ajutoare de minimis se plãtesc beneficiarilor intr-o singurã transã anualã aferentã anului de cerere. ‘Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmãreste atat eficientizarea activitãtii sectorului de crestere a ovinelor, cat si stimularea infiintãrii centrelor de colectare a lanii. Se vor crea astfel noi locuri de muncã si, de asemenea, se vor stabiliza veniturile crescãtorilor de ovineî, a mai spus Gigel Crudu.