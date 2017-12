Creditul, singura solutie

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Traditia se respectã si în acest an la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Zeci de bãtrâni vin la institutie sã se împrumute sãptãmânal, mânati de griji si nevoi asemãnãtoare. Multe persoane iau bani pentru a cumpãra alimente pentru sãrbãtorile de iarnã sau pentru operatii ori alte probleme de sãnãtate. Din credite, pensionarii îsi ajutã si copiii, multi dintre acestia fiind, la rândul lor, bolnavi.

Pensionarii sãraci din municipiul Vaslui si din localitãtile invecinate fac rand sã se imprumute la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP). În primele zile din luna decembrie, peste 70 de bãtrani au venit sã facã un credit, sumele solicitate fiind intre 300 si 6.000 de lei. Dacã multi varstnici cer bani pentru a-si cumpãra produse alimentare pentru sãrbãtorile de sfarsit de an, din pãcate, multe persoane au nevoie de bani pentru a-si rezolva probleme de sãnãtate. ‘Este multã lume necãjitã. Unii vin si se retrag de la noi, pentru a putea lua banii din fondul de acumulare depus. Au nevoie urgentã de bani. Unii, ca sã aibã un brãdut, altii, pentru probleme de sãnãtate. Sunt care vin sã se imprumute sã cumpere o bucãticã de purcel. Lumea trãieste greu. Multi pensionari isi ajutã copiii. Tinerii au salarii mici, le trebui o locuintã si alte lucruri, iar multi sunt bolnavi. Fie pãrintii, fie copiii au nevoie de bani pentru operatii si alte interventii’, ne-a spus Valentina Lupu, presedintele CARP Vaslui. Spre exemplu, un aparat auditiv costã 1.700 de lei, bani pe care pensionarii cu venituri mici nu au de unde sã ii achite. Cei mai multi pensionari care se imprumutã de la CARP au pensii in jur de 1.000 lei, cei de la oras, iar pensionarii de la tarã, intre 500 si 600 de lei. ‘Noi nu luãm o dobandã mare si incercãm sã indreptãm acel surplus financiar intro directie bunã. Ajutãm persoanele cu probleme, pentru cã nu rãmane nimic dupã noi. Avem o familie care locuieste pe Bulevardul Stefan cel Mare, amandoi bãtranii sunt bolnavi de diabet si au popriri pe pensie, cate 200 de lei fiecare. Au luat un credit si nu au putut sã il achite. Eu sunt impotriva executãrii judecãtoresti, este foarte greu dacã se ajunge aici’, a mai spus Valentina Lupu. Pentru a mai uita de de grijile zilnice, CARP Vaslui a organizat o serie de activitãti culturale la care au fost chemate si persoanele in varstã. Multi bãtrani se bucurã cand sunt chemati, cã nu i-a uitat toatã lumea. În ultimul timp, s-au inscris in institutie mai multi intelectuali, profesori, medici, care au carnet, dar nu fac imprumuturi, ci doar participã la activitãtile organizate. În prezent, CARP Vaslui are 5.500 de membri, iar creditele acordate lunar se ridicã la circa 800.000 de lei. CARP Vaslui practicã o dobandã de 6%/lunã, care este una din cele mai mici dobanzi din tarã la acest tip de imprumuturi. Spre comparatie, la casele de ajutor reciproc din Galati, dobanda este de 10%, la fel si in municipiul Barlad. ‘Dacã intr-o lunã un pensionar nu poate plãti rata, noi nu il taxãm precum o bancã comercialã. Clientul poate veni luna viitoare sã plãteascã ambele rate. Vrem sã venim in sprijinul persoanelor sãrace. Uneori, nu avem de unde sã dãm bani celor care vor sã se imprumute. Cãutãm sã dãm cat mai putine credite in valoarea de 10.000 de lei si sã onorãm solicitãrile de cateva sute de lei, pentru cã acele sunt pentru acoperirea unor necesitãti urgente’, a explicat Valentina Lupu.