Convertirea datorilor în actiuni si salarii mai mari

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

Postasii încheie 2017 cu sperante mari pentru anul viitor. O primã doleantã a salariatilor este ca datoria de 170 milioane lei la bugetul de stat sã fie transformatã în actiuni. Dacã vor reusi capitalizarea datoriei, postasii vor putea sã se gândeascã si la salarii mai mari si alte beneficii. Un prim pas este revenirea salariilor la norma întreagã pentru o parte din postasii din mediul rural, care în luna iulie 2017 au avut lefurile diminuate cu 25%.

Postasii au din nou promisiuni de la Guvernul Romaniei cã datoria de 170 milioane de lei va fi capitalizatã la buget. Datoriile reprezintã amenzi aplicate companiei incepand din anul 2010 de cãtre ANAF si Consiliul Concurentei. Reamintim cã, in luna noiembrie 2016, Compania Nationalã Posta Romanã (CNPR) a depus documentatia privind capitalizarea datoriei cãtre buget. oFostul ministru al Comunicatiilor, Delia Popescu, a promis cã va face demersurile necesare pentru a fi emisã HG privind capitalizarea datoriilor panã la sfarsitul anului 2016. Hotãrarea ei a fost, insã, sã nu semneze memorandumul fãcut de CNPR, in conditiile in care Consiliul Concurentei si-a arãtat deschiderea pentru o astfel de mãsurã legalã. Fondul Proprietatea, care este actionar la Posta Romanã, a fost de acord cu conversia datoriilor si cresterea capitalului social al societãtii. Capitalizarea nu s-a fãcut, desi suma cu care trebuia sã contribuie statul roman a fost prinsã in bugetul pe anul 2017o, a spus Geta Turbatu, liderul Sindicatului din Posta Vaslui. Tn anul 2017, odatã cu instalarea noului guvern, s-a solicitat refacerea intregii documentatii. Pe langã capitalizarea datoriilor, sindicalistii mai au si alte directii de actiune. Tn luna iunie 2017, 35% din postasii din zona ruralã din judetul Vaslui au avut salariile diminuate cu 25%. iNoi vrem ca toate aceste persoane sã lucreze din nou cu normã intreagã. Avem si sprijinul conducerii companiei in acest demers si sper sã il indeplinim cat mai repede. Noi am reusit sã ocupãm toate posturile vacante din judet, au fost organizate examene in acest sens. Posta are incã o imagine bunã in randul publicului si sunt oameni care vor sã lucreze la noi. Chiar dacã nu sunt salarii atractive, oamenii stiu cã isi primesc la timp banii, cã nu vor fi dati in somaj peste noapte, cã au siguranta locului de muncão, a precizat Geta Turbatu. Tn ultimii ani, personalul Oficiului Postal Vaslui a scãzut de la 589 de salariati, in 2012, la 473 de salariati, in februarie 2016. Practic, la 1 martie 2016, la Posta Vaslui erau cu 116 salariati mai putin decat in 2012. Mai mult, in perioada 2014 – 2016 sau inregistrat 38 de demisii, 99% din acestea fiind din randul agentilor si factorilor postali. Tot din 2012 si panã in prezent, s-au desfiintat patru oficii postale urbane mari la Husi, Barlad si douã in Vaslui.