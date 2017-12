Contributiile sociale obligatorii de la 1 ianuarie 2018 (proiect)

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Vectorul fiscal, reprezentând lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se aratã într-un comunicat transmis joi de Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF).

Potrivit Codului de Procedurã Fiscalã, organul fiscal competent din subordinea ANAF organizeazã evidenta plãtitorilor de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru somaj, in cadrul registrului contribuabililor care contine categoriile de obligatii fiscale de declarare, denumite vector fiscal. ßPentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru a evita aglomeratia la ghisee, avand in vedere termenul scurt de depu nere a declaratiei de mentiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizatã de cãtre adminstratiile fiscale centrale competente, prin inscrierea contributiei asiguratorie pentru muncã’, se mentioneazã in comunicatul ANAF. Ordinul presedintelui ANAF care reglementeazã aceastã situatie a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1027/27.12.2017. Potrivit ANAF, incepand cu 1 ianuarie 2018 contributiile sociale obligatorii sunt: 1. contributia de asigurãri sociale datoratã de cãtre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, iar in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, numai pentru con ditii deosebite de muncã sau pentru conditii speciale de muncã, dupã caz; 2. contributia de asigurãri sociale de sãnãtate, datoratã de cãtre persoanele fizice care obtin veni turi din salarii sau asimilate salariilor; 3. contributia asiguratorie pentru muncã datoratã de cãtre persoa nele fizice si juridice care au cali ta tea de angajatori sau sunt asimilate acestora.