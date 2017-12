Consilierii judeteni pot fi scolarizati în administratie publicã

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

O solicitare a consilierilor judeteni liberali, prin care cereau sã li se asigure formare profesionalã în domeniul administratiei publice locale, pentru a vota sau propune în cunostiintã de cauzã proiecte de hotãrâre, le-ar putea fi satisfãcutã mai repede decât se asteptau. CJ Vaslui intentioneazã sã implementeze proiectul „Calitate si performantã: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui”, finantat cu fonduri europene. Cheltuielile proprii, 12,2 mii lei, reprezintã un mizilic fatã de valoarea proiectului, de 50 de ori mai mare!

La inceputul acestui an, Ministerul Dezvoltãrii Regionale lansa apelul POCA/118/2/1 privind introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publicã localã ce optimizeazã procesele orientate cãtre beneficiari, cu alocare financiarã europeanã in cadrul Axei prioritare 2. În acest context, in luna martie, CJ Vaslui a depus un proiect, ‘Calitate si performantã: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui’, care, in principal, prevede proiectarea si certificarea sistemului de management a institutiei in conformitate cu standardul ISO 9001:2015 in corelare cu implementarea unui sistem de mãsurare a performantei, Balance Scorecard. Practic, una dintre principalele mãsuri este achizitionarea de mijloace fixe, inclusiv calculatoare, pentru echipa de management, dar si instruirea si asigurarea de schimburi de experientã pentru 50 de persoane, personal de conducere si executie din cadrul CJ si factori de decizie la nivel politic, respectiv consilieri judeteni. Valoarea eligibilã a proiectului este de 610 mii lei, din care 2%, respectiv 12.200 lei, reprezintã contributia proprie a CJ Vaslui. La sfarsitul lunii noiembrie, autoritatea de management a anuntat demararea etapei de contractare in vederea asigurãrii finantãrii, cu cateva observatii, cerand totodatã si emiterea unei hotãrari CJ in acest sens. Respectiva hotãrare urmeazã a fi pusã in discutie la proxima sedintã, cea de vineri, 15 decembrie. ‘Apreciez accesarea acestor fonduri ca o sursã de finantare necesarã si oportunã pentru sustinerea unui sistem unitar de management a calitãtii si performantei. Prin viziunea de sistem unitar propusã a se implementa in cadrul proiectului se depãseste formalismul procedurilor si se ajunge efectiv la mãsurarea efectivã a performantelor si chiar adoptarea de mãsuri corective. Acesta va genera pe termen lung eficientã, concretizatã prin utilizarea mai judicioasã a resurselor umane si diminuarea costurilor datorate incompatibilitãtilor de structurã si proces’, a precizat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, in expunerea de motive. Cu alte cuvinte, prin implementarea acestui sistem, se va putea face o analizã calitativã si cantitativã a activitãtii functionarilor CJ si, in caz de mevoie, opera corecturile necesare. ‘De aceea, in vederea contractãrii proiectului, finantabil din fonduri nerambursabile, este necesarã aprobarea acestuia de cãtre autoritatea deliberativã a judetului Vaslui in forma finalã’, mai aratã presedintele CJ. În mod normal, acest proiect ar trebui sã fie aprobat fãrã rezerve incluisv de consilierii din opozitie. Asta cu atat mai mult cu cat chiar luna trecutã, Gheorghe Viziteu, liderul de grup al consilierilor liberali, a facut, la sfarsitul unei sedinte, solicitarea de scolarizare, pe cheltuiala CJ, a consilierilor judeteni, cel putin a celor aflati la primul mandat, in ceea ce priveste legislatia administratiei publice locale. ‘Dorim sã putem lua hotãrari in deplinã cunostiintã de cauzã, si chiar participa la procesul de elaborare a unor proiecte de hotãrari importante pentru locuitorii acestui judet. De aceea, considerãm cã ar fi oportun sã ni se permitã accesul la unele cursuri de instruire, care stim cã se organizeazã periodic’, cerea, in luna noiembrie, consilierul judetean Gheorghe Viziteu.