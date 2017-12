Conducerea Bârladului a prezent, în numele întregului oras, omagii la cãpãtâiul Majestãtii Sale Regele Mihai I

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Sãptãmana trecutã, o delegatie din partea Primãriei Barlad, condusã de primarul Dumitru Boros, care a fost insotit de viceprimarul Roxana Miron Feraru si protopopul Vasile Lãiu, a prezentat, in numele barlãdenilor, omagiile la catafalcul regretatului Rege Mihai I al Romaniei. Mesajul transmis de preotul Vasile Lãiu si impresiile acestuia din urma vizitei la Castelul Peles, acolo unde a poposit pentru ultima datã trupul Majestãtii sale, nu mai au nevoie de alte comentarii. ‘Nu multe popoare au fost randuite de Dumnezeu sã dea nastere unor repere de moralitate, bun simt si demnitate, asa cum din neamul nostru romanesc a randuit Dumnezeu sã se nascã Majestatea Sa Regele Mihai l al Romaniei, pe care n-am stiut, n-am putut, s-au nam vrut sã-l respectãm, sã-l cinstim, sã-l pretuim si sã-l valorificãm cat a fost printre noi, de unde l-am alungat… De aceea, prezenta mea la Palatul Peles in dupã-amiaza zilei de 13.12.2017, alãturi de domnul primar Dumitru Boros si doamna viceprimar Roxana Feraru, a avut drept scop aducerea (ducerea) unui ultim omagiu si din partea barlãdenilor si exprimarea unor sentimente de profundã pretuire, cinstire, multumire pentru tot ce a fãcut in folosul tãrii si neamului nostru romanesc, dar si regretul pentru cel ce a fost, este si va rãmane Regele iubit al tãrii, care-i datoreazã mult mai mult de aici incolo, decat a fãcut-o panã acum. Dumnezeu sã-l odihneascã! Trãiascã Regele!’ – Preot Protopop Vasile Lãiu.