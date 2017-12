Condamnare definitivã, la patru ani dupã comiterea faptei!

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Vasluianul Ionut Marian Luca, tânãrul care, în 2013, si-a lovit un vecin cu o bâtã în cap, si-a primit condamnarea definitivã. Dupã ce, initial, în 2014, procurorii dãduserã o solutie de neîncepere a urmãririi penale, solutie respinsã de judecãtori la cererea victimei, adolescentul primise, în noiembrie anul trecut, o condamnare de 3 ani si 9 luni de închisoare, cu suspendare. Zilele trecute, judecãtorii Curtii de Apol Iasi au pronuntat sentinta definitivã în acest dosar, reducând cu un an si trei luni pedeapsa initialã, dar si termenul de supraveghere, de la 5 ani, la 4 ani si 6 luni.

În toamna anului 2013, in timpul unei altercatii avute cu un vecin, Ionut Marian Luca, minor la acea datã, a pus mana pe o batã si si-a lovit cu sete oponentul in moalele capului. Victima a cãzut intr-o baltã de sange, inconstient, dupã care agresorul, speriat, a anuntat imediat politia si ambulanta. Victima, Vasile Cretu, a fost transportatã de urgentã la Spitalul Judetean Vaslui si apoi la Spitalul de Neurochirurgie Iasi, fiind operatã de urgentã, medicii reusind cu greu sã-i salveze viata. Bãiatul a declarat cã a lovit de fricã, in momentul in care victima sa s-a indreptat amenintãtor spre el. Declaratiile sale au fost completate de probele culese la fata locului si de declaratiile martorilor, astfel cã, in primã fazã, in august 2014, procurorii Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui au dat solutia de neincepere a urmãririi penale. Documentul a fost contestat cu succes de cãtre victimã, judecãtorii desfiintand solutia de clasare datã de judecãtori si dispunand trimiterea in judecatã a lui Luca, sub aspectul comiterii infractiunii de tentativã de omor calificat. Procesul care a urmat a trenat aproape doi ani, cele mai multe amanãri fiind cauzate de intarzierea cu care IML a transmis instantei raportul de expertizã medicalã. În noiembrie 2016, Tribunalul Vaslui a dat o primã sentintã in acest dosar, condamnandu-l pe Ionut Marian Luca la 3 ani si 9 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de 5 ani de la data condamnãrii. În plus, tanãrul a fost obligat de instantã la plata, in solidar cu mama sa, ca parte responsabilã civilmente, a sumei de 40.000 lei, drept daune morale si materiale cuvenite victimei, dar si alti peste 8.000 de lei, cheltuieli de judecatã si cheltuieli materiale prilejuite de tratamentul si spitalizarea victimei. Sentinta a fost contestatã de tanãrul inculpat, judecarea apelului durand incã aproape un an. În sfarsit, zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã in acest dosar, retinand in favoarea inculpatului circumstante atenuante, considerand fapta ca fiind fãcutã sub puternice emotii determinatã de o provocare din partea persoanei vãtãmate, produsã prin violentã. În aceste conditii, judecãtorii ieseni au decis reducerea pedepsei aplicate, de la 3 ani si 9 luni, la 2 ani si jumãtate de inchisoare, pãstrand suspendarea executãrii pedepsei si reducand si termenul de supraveghere la 4 ani si 6 luni. În plus, Ionut Marian Luca si mama sa au fost scutiti de plata daunelor materiale in sumã de 30.000 lei cerute de victimã si aprobate in prima instantã, iar cuantumul daunelor morale datorate a fost redus de la 10.000 lei la 7.500 lei.