Concursul national de ortografie «Limba Românã este patria mea» a ajuns la Editia a X-a

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Scoala Gimnazialã „Mihail Sadoveanu” Vaslui continuã traditia organizãrii Concursului national de ortografie „Limba Românã este patria mea”, concurs ajuns la a X-a editie. Pot participa elevi din clasele a II-a – a IV-a de la orice unitate de învãtãmânt din judetul Vaslui si din tarã care, pânã la 15 ianuarie, vor semna protocolul de colaborare în acest sens.

Se dã startul celei de-a X-a editii a Concursului national de ortografie ßLimba Romanã este patria mea’, concurs organizat, ca de fiecare datã, de Scoala Gimnazialã ßMihail Sadoveanu’ din Vaslui. Scopul acestuia este verificarea competentelor de receptare a unor mesaje scrise si de redactare de mesaje scrise in diverse situatii de comunicare a elevilor din ciclul primar (clasele a II-a – a IV-a) si a cunoasterii ortografiei corecte a limbii romane. Pot participa elevi de la orice unitate de invãtãmant din judetul Vaslui si din tarã care, panã la 15 ianuarie, vor semna protocolul de colaborare in acest sens. Participarea este individualã; maximum patru elevi de la fiecare clasã vor promova la faza judeteanã. Concurentii vor avea de rezolvat 10 itemi la partea intai, vizand scrierea corectã, si o compunere, la partea a doua, termenul alocat fiind de 90 de minute. Concursul va fi organizat cu participare directã, pentru elevii din judetul Vaslui si judetele apropiate, si in centre unice, la nivelul fiecãrui judet, pentru elevii care provin din judetele aflate la distante mari de Vaslui. Evaluarea lucrãrilor se va face in centru unic la scoala organizatoare. Faza pe scoalã sau localitate a concursului va avea loc pe 22 februarie 2018, faza judeteanã, pe 24 martie, iar faza nationalã, pe 26 mai. Elevii care obtin peste 90 de puncte vor primi premii si mentiuni, dupã cum urmeazã: Premiul I – elevii care obtin cel putin 98 de puncte; Premiul al II-alea – elevii care obtin cel putin 95 de puncte; Premiul al III-lea – elevii care obtin cel putin 92 de puncte; Mentiuni – elevii care obtin cel putin 90 de puncte. Regula – mentul concursului este disponibil pe siteul scolii, www.scgimsadoveanuvs.hol.es sau pe cel al Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, www. isj.vs.edu.ro.