Colegiului National «Cuza Vodã» îi pasã!

O parte dintre elevii Colegiului împreunã cu profesorii implicati în proiectul „Facem lucruri care conteazã!” au participat, pe 6 decembrie, la activitatea de voluntariat denumitã „Dãruieste din suflet”, în cadrul cãreia s-au oferit dulciuri si fructe copiilor de la grãdinitele cu program normal 6 si 9, structuri ale Scolii Gimnaziale „Ion Creangã” Husi. O altã activitate din cadrul proiectului, intitulatã „În jurul bradului”, a avut loc pe 20 decembrie si a constat în sprijin material pentru trei personae în vârstã aflate în dificultate, din parohia „Sf. Gheorghe”, Husi. Activitãtile au fost sustinute financiar de partenerii proiectului – SC CIBLIM PROD SRL, SC CLUB TOMA, SC URAYANIS, de elevii claselor a XI-a Filologie 1, a XII-a Stiinte ale Naturii 3, a XI-a Stiinte Sociale 2, a X-a Stiinte Sociale, a XII-a Stiinte Sociale, precum si de profesorii implicat i în proiect – Georgiana Mocanu, Diana Crãsneanu, Daniela Teclici, Andreea Ionescu, Mihaela Luca, Diana Girigan si Angela Zugravu. Obiectivul a avut dublu impact, atât asupra beneficiarilor, cât si asupra celor implicati. Elevii au dãruit, din suflet, mici cadouri care sã încânte sufletele celorlalti, aducându-le mai mult decât ceva material, aducându-le bucuria sãrbãtorilor, pe chip si în inimã. Acestia au afirmat cã experienta a fost una emotionantã, plinã de însemnãtate, iar cea mai mare rãsplatã a efortului lor a constat în zâmbetul cald si îmbrãtisãrile strânse. Prin aceastã modalitate potrivitã de comunicare a unor sentimente fatã de nevoile umane, prin voluntariat, cei implicati au putut colabora în scopul ajutãrii celorlalti, obtinând si ei beneficiul dezvoltãrii unor capacitãti precum generozitatea, empatia, comunicarea. Astfel, am putut, împreunã, sã creãm legãturi benefice, am învãtat sã ascultãm mai mult si mai profund, am învãtat sã iubim si sã ajutãm.