Cine se face rãspunzãtor si cine plãteste jefuirea bugetului DGASPC Vaslui?

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

Raportul Camerei de Conturi Vaslui (nr. 13/25.05.2017) prin care s-a scos la ivealã un prejudiciu de peste 2,5 milioane de lei, inregistrat in bugetul pe anul 2016 al Directiei de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, a fost tratat cu o lejeritate extrem de suspectã de cãtre conducerea CJ Vaslui, institutie in subordinea cãreia se aflã ‘Protectia Copilului’. Nu a pãrut deloc scandalizat domnul presedinte Dumitru Buzatu de faptul cã, sub oblãduirea sa, angajatii de la DGASPC Vaslui, unii dintre ei, si-au bãtut joc de banii publici, intr-un fel greu de inchipuit pentru sãrãcia judetului Vaslui. Domnul Buzatu a avut o reactie ingãduitoare, aproape indiferentã, fatã de faptul cã la Protectia Copilului mortii s-au dovedit a fi beneficiari ai biletelor de transport, investitiile s-au dovedit supraevaluate, fragmentate – in contra prevederilor legale – si atribuite direct unei anumite firme; mii de lei au fost date pentru cazãri in hoteluri selecte, pentru convorbiri telefonice personale si pentru studiile angajatilor cu proptele in randul conducerii institutiei. De asemenea, nu prea a pãrut deranjat domnul presedinte Buzatu nici de faptul cã la Protectia Copilului Vaslui s-au consumat, intr-un an, mii de tone de combustibil, fãrã niciun fel de justificare. Toatã jefuirea bugetului institutiei, despre care stim cã a devenit, in ultimii ani, cel mai mare angajator din judetul Vaslui, a fost scoasã la ivealã de Camera de Conturi Vaslui incã din luna mai a acestui an, insã, de atunci si panã in prezent, conducerea Consiliului Judetean, ca direct rãspunzãtor de activitatea DGASPC Vaslui, a tãcut si, implicit, a ascuns jaful din banul public. Nici mãcar faptul cã la mijloc este vorba despre niste copii necãjiti, despre niste oameni cu mari probleme sociale sau medicale, din banii cãrora s-a furat cu atata nonsalantã si sfidare a Legii, nu i-a sensibilizat pe sefii CJ Vaslui, care ar fi trebuit sã ia mãsuri radicale, de control si de sanctionare exemplarã a angajatilor vinovati din DGASPC Vaslui. Atitudinea aceasta indicã dovada unei cardasii, a unei complicitãti care ar putea face oricand obiectul unei anchete penale. Evident cã nu toti salariatii acestei institutii, cu un rol deosebit de important in judetul Vaslui, pot fi suspicionati cã ar fi luat parte la acest jaf al banului public, in valoare de peste 2,5 milioane de lei. Multi salariati sunt oameni de bunã credintã si buni profesionisti. Între ei insã sunt si angajatii ‘protejati’, care si-au permis cu bunã- stiintã sã isi batã joc de banul public, convinsi cã nu vor pãti nimic. Cine se face rãspunzãtor si cine plãteste, totusi, pentru faptul cã, de exemplu, la Centrul ‘Elena Farago’ din Barlad s-au fãcut asa-zise investitii, de 1,7 milioane de lei, printr-o singurã firmã, direct aleasã, desi acolo nu mai sunt copii, de ani de zile! Deocamdatã, nu a rãspuns nimeni la aceste intrebãri. Conducerea CJ Vaslui a amenintat, totusi, cu niste concedieri la Protectia Copilului, in 2018, dar exclusiv din considerentul bugetului stramtorat, cauzat de mãririle salariale fãcute in mod populist si cu multã nechibzuintã. Temerea cea mai mare este aceea cã eventualele reduceri de personal despre care vorbeau reprezentantii CJ Vaslui vor avea drept ‘victime’ tot angajatii buni si seriosi, care muncesc cinstit la Protectia Copilului. Angajatii care au tocat banii publici, dupã cum aratã Raportul 13/2017, emis de Camera de Conturi Vaslui, au toate sansele sã rãmanã, in continuare, in functii cãldute, ocrotiti si pe viitor de sefii CJ Vaslui.

Dr. Nelu Tataru,

Presedintele PNL Vaslui