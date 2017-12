Cine salveazã salvãrile?!

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Cele cinci ambulante ale SMURD Vaslui au fost trase pe dreapta, din cauza problemelor mecanice cauzate de starea proastã a drumurilor, cumulatã cu folosirea lor intensivã un numãr total de zile însumând aproape doi ani. În ciuda dificultãtilor întâmpinate, ambulantierii SMURD au participat în medie la 12,2 misiuni în fiecare zi, în total, 4.092 interventii doar în primele 11 luni ale acestui an. Situatia este similarã si în cazul vehiculelor apartinând Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui, pentru ale cãror reparatii, în 2018, este prevãzutã suma de aproape 4,4 milioane lei!

Conform unui raport prezentat de ISU ‘Podul Înalt’ Vaslui, in primele 11 luni ale anului 2017, serviciul SMURD Vaslui a fost alertat la un numãr de 4.092 evenimente, ambulantierii intervenind in 3.983 de cazuri si participand la 10 descarcerãri de persoane. În alte 99 de situatii nu s-a intervenit, ambulantele SMURD fãcand 73 de deplasãri fãrã interventii, si fiind intoarse din drum de 22 de ori, in alte 4 cazuri dovedindu-se cã a fost vorba de alarme false. Timpul mediu de interventie a echipajelor SMURD a fost de 27 minute in mediul urban, cu o vitezã medie de deplasare de 52 km/h, si de 40 minute in mediul rural, cu o viteza medie de deplasare de 62 km/h. Trebuie spus insã cã timpul mediu de rãspuns al echipajelelor SMURD in anul 2017, desi de doar 13 minute pentru echipajele de prim ajutor si cel de terapie intensivã mobilã, nu se incadreazã ca timp de rãspuns in normele legale, in mediul rural. ‘Acest lucru se datoreazã distantelor mari in cadrul raioanelor de interventie si a stãrii calitativ slabe a majoritãtii drumurilor din judetul Vaslui. O problemã rãmane defectarea frecventã a ambulantelor, in aceastã perioadã, timpul in care acestea au fost disponibile scãzand considerabil. În perioada 01.01. – 30.11.2017, timpul scoaterii din functiune a celor patru ambulante tip B2 si a ambulantei C1 a fost de 702 zile,’, aratã conducerea ISU Vaslui. Practic, cele cinci ambulante SMURD au fost trase pe dreapta, din cauza defectiunilor mecanice, un numãr de zile ce totalizeazã aproape doi ani! La acestea se adaugã lipsa medicilor, care a fãcut ca ambulanta tip C1 a Detasamentului de Pompieri Vaslui, cea de Terapie Intensivã Mobilã, sã fie indisponibilã timp de 8 zile! Situatia este asemãnãtoare si in cazul vehiculelor apartinand SAJ Vaslui, a cãror reparare si intretinere consumã nu doar timp pretios, ci si sume impresionante. Astfel, conform cererii de ofertã postate la inceputul lunii decembrie de SAJ Vaslui pe site-ul SEAP, destinat licitatiilor publice, costul estimat al serviciilor de revizie, intretinere si reparatii al autosanitarelor din cadrul institutiei este, pentru anul 2018, la aproape 4,4 milioane lei! În ciuda acestei sume impresionante, costul vietilor omenesti salvate nu poate fi cuantificat. Astfel, in cazul SMURD Vaslui, in urma celor 3.983 interventii si 10 descarcerãri, au fost asistate 4.017 persoane, respectiv 3.548 adulti si 435 copii, dintre care 287 de persoane erau inconstiente si 228, semiconstiente. Dintre pacientii cãrora li s-a acordat primul ajutor medical calificat de cãtre SMURD, doar 137 pacienti au fost declarati decedati, din care 59 au fost gãsiti decedati, iar la 78 de pacienti s-au efectuat fãrã succes manevre de resus citare cardio-pulmonarã de cãtre echipa jul TIM. Alte 34 de victime aflate in stop cardiorespirator au fost resuscitate de cãtre ambulantierii TIM reusind-se apa – ritia functiilor vitale, persoanele fiind tran – sportate ulterior de urgentã la spital. Alte 3.684 persoane cu diverse probleme me – dicale au fost transportate la spital de cãtre SMURD, in timp ce 43 de vasluieni au refuzat transportul la spital, alti 36 de pacienti au rãmas la domiciliu cu acordul medicului. Toate aceste cifre nu prezintã nici pe departe insã eforturile fãcute de ambulantierii vasluieni, in ciuda unei dotãri, cel putin din punct de vedere a autospecialelor folosite, care incã lasã de dorit.