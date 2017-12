Centrul de Afaceri «Tutova» se extinde spre viitoarea sosea de centurã

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Dupã trei tentative esuate, Executivul barlãdean a reusit, intr-un final, sã dea in administrarea Directiei Pietelor o suprafatã de circa 46 de hectare de teren, in imediata vecinãtate a Centrului de Afaceri, astfel incat acesta sã aibã acces facil la traseul viitoarei sosele ocolitoare a orasului. Initiativa, care ii apartine primarului Dumitru Boros, a fost contestatã panã acum de trei ori de consilierii social-democrati, care au spus cã nu ii vãd utilitatea, cu toate cã initiatorul a anuntat public cã intentioneazã sã atragã fonduri europene pentru dezvoltarea centrului, insã nu o poate face decat dacã suprafata in cauzã este ßalipitã’ perimetrului actual al obiectivului. ßEste vorba despre o suprafatã de teren destul de consistentã pe care o detine orasul, in partea de nord si est a Centrului de Afaceri ßTutova’, pe care o dãm in administrarea Directiei Pietelor, in primul rand pentru a crea un acces usor la traseul viitoarei sosele ocolitoare a orasului, dar si pentru a putea atrage fonduri europene pentru dezvoltarea zonei. Trebuie, asadar, in primul rand sã transformãm Centrul intr-o investitie rentabilã si cautatã de oricine doreste sã isi dezvolte afacerile in zonã. Prin urmare, este un proiect foarte important pentru oras’, a declarat primarul Boros. Joi, 28 decembrie, in cadrul unei sedinte de indatã a Consiliului Local Barlad, in sfarsit consilierii socialdemocrat i a pãrut cã au inteles utilitatea demersului si au avizat favorabil proiectul care prevedea trecerea celor 46 de hectare de teren in administrarea Directiei Pietelor. Însã nu oricum, ci numai dupã ce au cerut asigurãri ferme cã noul administrator se va ocupa indeaproape de atragerea de investitori si implicit de rentabilizare a obiectivului.