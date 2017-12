«Cea mai mare problemã? Cetãtenii nu cred cã pot produce schimbarea. Solutia? Implicarea civicã si politicã!»

vineri, decembrie 22, 2017, 3:00

Anul trecut, pe 19 decembrie 2016, pãseam a doua oarã in Parlamentul Romaniei, atunci insã ca deputat ales in judetul Vaslui, la mine acasã. Probabil ca multi alti tineri plecati din judetul nostru, in tarã sau in strãinãtate, mã gandeam sã mã intorc acasã sau sã pot contribui la dezvoltarea locului in care m-am format ca om si de care sunt strans legat. Mã onoreazã si in acelasi timp mã responsabilizeazã sustinerea pe care am primit-o. Ce am fãcut in acest an? Pentru a rãspunde cererilor venite din partea cetãtenilor, am inaintat 41 de adrese si sesizãri, cãtre Prefecturã, Consiliul Judetean, primãrii sau autoritãti locale. Adresele au fost din domenii variate, privind conditiile din spitale, infrastructura judeteanã si municipalã, alimentarea cu apã si racordarea la sistemul de canalizare, si in special legat de serviciul de permise si pasapoarte al judetului Vaslui. Cãtre ministere, am inaintat 15 intrebãri sau interpelãri, pentru a-mi fundamenta mai bine activitatea legislativã si am tinut 5 declaratii politice de la tribuna Camerei Deputatilor. Am semnat 4 motiuni, iar semnãtura mea se gãseste pe 39 de initiative legislative la care am contribuit in mãsuri variabile. De asemenea, 4 cabinete ii asteaptã pe cetãteni, 3 in judetul Vaslui – Barlad, Vaslui si Husi si unul in municipiul Botosani, deschis recent. Ce va urma? Mai multã interactiune cu cetãtenii, mai multã implicare la nivel local. Vreau sã ne intalnim mai mult si sã dezbatem despre problemele din comunitãtile noastre si sã cãutãm impreunã solutii. Trebuie sã punem institutiile statului sã lucreze pentru noi. Cea mai mare problemã pe care am sesizat-o in acest an in discutiile cu oamenii este cã cetãtenii nu cred cã pot produce schimbarea. Cred cã ar trebui sã ne propunem obiective mai mici realizabile, care sã ne dea incredere in fortele proprii si sã ne familiarizãm cu procesul prin care pot fi realizate obiectivele. Sã luãm un obiectiv concret si realizabil: amenajarea unui parc pentru cãtei intr-un cartier. Acest spatiu are rolul sã ofere cãteilor un spatiu in care sã se desfãsoare in voie, dar si sã protejeze spatiile verzi existente, parcurile in care pãrintii isi plimbã copiii. Primul pas care trebuie fãcut este formarea unui grup de initiativã al pãrintilor sau iubitorilor de cãtei si creionarea unui proiect. Urmãtorul pas este sã cereti tot ajutorul institutional pe care il puteti primi, de la primãrie, de la parlamentari, de la mediul de afaceri sau ONG-uri. Nu este usor, dar dacã ne dorim o viatã mai bunã trebui sã incepem sã realizãm ce putere avem si sã ne implicãm, sã lucrãm mai mult in echipa. Implicati-vã civic sau politic! Dacã vreti sã vã implicati politic, vã astept la sedintele USR pentru a ne cunoaste. Pentru cã vin sãrbãtorile, in final, vreau sã vã urez Crãciun fericit si un an nou prosper!

* Mihai Botez, deputat USR de Vaslui