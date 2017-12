Ce faci când vrei sã scapi de un ales local? Îl reclami la ANI!

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Doi viceprimari importanti din judetul Vaslui, cei din orasele Negresti si Murgeni, au fost descoperiti de cãtre Agentia Nationalã de Integritate în stare de incompatibilitate, pentru cã, în paralel cu functia de viceprimar, ar fi avut si calitatea de membri în Consiliile de Administratie ale unor scoli aflate în subordinea primãriilor. În ciuda faptului cã nu au primit nici un fel de indemnizatie, cei doi, Radu Morosanu, de la Negresti, si Mihai Bors, de la Murgeni, riscã acum pierderea calitãtii de consilier local si, implicit, de viceprimar.

O prevedere din Legea 163/2003 aratã cã ‘Functia de primar si viceprimar este incompatibilã cu: (…) lit d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societãtile comerciale, inclusiv bãncile sau alte institutii de credit, societãtile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societãtile nationale, precum si la institutiile publice’. Legea mai prevede cã ßPersoana (…) fatã de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publicã (…) pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din functia ori demnitatea publicã respectivã sau a incetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o functe eligibilã, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioadã de 3 ani de la incetarea mandatului’. În categoria institutiilor publice se numãrã si scolile, spitalele, casele de culturã ori alte institutii aflate in subordinea primãriilor, in ale cãror consilii de administratie este obligatorie prezenta unui reprezentant al primãriei, in calitate de principal ordonator de credite. În consecintã, in multe cazuri, in aceste consilii de administratie au fost numiti, cu aprobarea consilierilor, primarii sau viceprimarii localitãtilor, ei fiind cei mai in mãsurã sã cunoascã bugetele si posibilitãtile financiare ale UAT-urilor in cauzã. Uneori, acest lucru a fost speculat de ßprietenii’ sau adversarii politici care, pentru a scãpa de alesii locali incomozi, au sesizat ANI cu privire la situatia existentã. Este cazul a doi viceprimari din judetul Vaslui, Radu Morosanu si Mihai Bors, de la Negresti, respectiv Murgeni, in cazul cãrora ANI a anuntat constatarea stãrii de incompatibiltate. În cazul lui Radu Morosanu, acesta a fost declarat incompatibil cu functia de viceprimar deoarece ßin perioada 09 august 201229 octombrie 2013, a detinut simultan functia de viceprimar si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Grupului Scolar Industrial ßNicolae Iorga’ Negresti, al Scolii ßMihai David’ Negresti, respectiv al Scolii cu clasele I-VIII Parpanita’, se aratã in comunicatul ANI. La randul lui, starea de incompatibilitate a viceprimarului din Murgeni, Mihai Bors, apare deoarece ßin perioada 24 iunie 201210 iulie 2017, a exercitat simultan functia de viceprimar si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ßGhenutã Coman’ Murgeni, inc‘lcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003′. Conform declaratiilor de avere ale celor doi viceprimari, nicunul nu a beneficiat de castiguri financiare sub formã de indemnizatii pentru activitatea depusã in cadrul Consiliilor de Administratie ale scolilor respective. Ambii alesi au transmis ANI puncte de vedere, in vederea exercitãrii dreptului de apãrare, si au posibilitatea de a contesta in instantã aceastã decizie. În ultimii ani, mai multi edili vasluieni au fost ßdescoperiti’ de ANI in stare de incompatibilitate, unii dintre ei castigand in instantã procesele intentate institutiei. Altii incã se judecã, cazul chiar al primarului din Murgeni, Ioan Buta, acuzat de incompatibilitate pentru faptul cã, in perioada 31 octombrie 201210 decembrie 2014, ar fi exercitat simultan functia de primar si calitatea de membru-presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Murgeni. Evident, fãrã sã primeascã vreun ban pentru asta!