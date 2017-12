Campanie de informare în judet, pe problematica HIV/SIDA

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

Începând cu 1988, în fiecare an, de 1 decembrie, se marcheazã Ziua Mondialã SIDA, dedicatã cresterii constientizãrii pandemiei SIDA, cauzatã de rãspândirea infectiei cu HIV. Cu aceastã ocazie, Asociatiei „Iris”, din judetul Vaslui, si Directia de Sãnãtate Publicã au început o campanie prin care sã aducã în atentia comunitãtii problematica infectiei cu HIV.

În jurul datei de 1 decembrie, institutiile si reprezentantii medicali, organizatiile neguvernamentale si oameni din intreaga lume participã la activitãti de solidaritate, educationale si de prevenire HIV/SIDA. În judetul Vaslui, Asociatia ‘Iris’, in parteneriat cu Directia de Sãnãtate Public, a demarat o campanie sub sloganul ‘InspiRed – Inspirã-i pe cei din jurul tãu la deschidere, intelegere, solidaritate! – O campanie despre oameni cu si fãrã HIV!’. Campania isi propune sã aducã in atentia comunitãtii problematica infectiei cu HIV, faptul cã persoanele cu HIV existã, cã ele au dreptul la o viatã normalã, la sãntate si la educatie. Printre activitãtile campaniei se numãrã actiuni de informare in scolile din judet, cu teme legate de prevenirea infectiei cu HIV in randul tinerilor, o campanie de informare stradalã care constã in distribuirea de materiale informative pe tematica HIV. ‘Mesajele campaniei de anul acesta se concentreazã pe promovarea testãrii HIV ca mijloc principal de prevenire si control al infectiei cu HIV. Urmãrim astfel sã informãm publicul larg despre importanta testãrii, ce presupune testarea pentru HIV in Romania de astãzi, care sunt variantele pentru testare, cine si cand ar trebui sã se testeze. Scopul nostru este sã educãm in privinta testãrii, sã eliminãm preconceptiile cu privire la testare, sã ajutãm la crearea unor obiceiuri sãnãtoase, in care testarea pentru HIV devine un obicei de rutinã pentru intretinerea sãnãtãtii personale’, a spus Lenuta Nãstrut, presedintele Asociatiei ‘Iris’ Vaslui În Romania, la 30 iunie 2017 trãiau 14.655 persoane infectate cu HIV, iar in primele 6 luni ale anului s-au diagnosticat cu HIV/SIDA un numãr de 303 de persoane.