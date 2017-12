Burse pentru elevii sãraci, de la PMP

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

Mai multi elevi vasluieni sãraci, dar cu rezultate bune la învãtãturã, vor fi sprijiniti financiar, prin burse oferite de deputatul PMP Corneliu Bichinet. Cadouri de Crãciun vor primi, prin contributia membrilor PMP, si persoanele vârstnice asistate din Centrul medico-social din Bãcesti.

‘Adresez tuturor vasluienilor indemnul ca, in aceastã perioadã a sãrbãtorilor crestine sã lãsãm deoparte gandurile rele care ne-au divizat si inrãit pe parcursul acestui an. În loc, sã lãsãm sã pãtrundã gandurile bune, si sã impãrtim cate ceva cu cei aflati in nevoie, pentru a le aduce o micã bucurie de Nasterea Domnului’, este mesajul deputatului PMP Corneliu Bichinet cãtre vasluieni, la sfarsit de an 2017. Convins de puterea exemplului, acesta a anuntat cã, si in 2018, va sustine cu burse de studiu mai multi elevi cu rezultate bune la invãtãturã, insã cu o situatie financiarã precarã. Este vorba de doi copii din Draxeni, unul in clasa a V-a si altul, student in anul II, o tanãrã din Voinesti, elevã in primul an a Liceului cu Program Sportiv, si ale douã surori orfane din Gardesti, eleve la LPS si Liceul Pedagogic din Barlad. ‘Nu e prima datã cand sustin personal tineri de viitor aflati in dificultate, si am transferat aceastã atitudine si colegilor mei din PMP. De Mos Nicolae, am oferit cadouri cumpãrate din donatiile membrilor PMP, iar de Crãciun, colegii mei, secretarul general al Organizatiei judetene PMP Vaslui, Maricel Gangu, si prim-vicepresedintele Romulus Buhãescu, vor oferi cadouri celor peste 100 de persoane in varstã de la Centrul medicosocial din Bãcesti’, a anuntat deputatul PMP Corneliu Bichinet.