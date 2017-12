BNR pune în circulatie, începând cu 1 ianuarie, bancnote si monede cu noua stemã a tãrii

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Bancnotele cu noua stemã vor avea înscrisã pe avers data de «1 ianuarie 2018». Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stemã, caracteristicile acestora, precum si elementele de sigurantã ale bancnotelor cu noua stemã, vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor aflate în circulatie, precizeazã comunicatul.

Bancnotele si monedele cu noua stemã vor fi lansate în circulatie în mod esalonat, în functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. Bancnotele si monedele cu noua stemã a tãrii vor circula în paralel cu cele existente în prezent în circulatie.

Coroana revine pe stema României

Coroana pe capul acvilei de aur din stema României va reveni în însemnele oficiale, presedintele Klaus Iohannis promulgând luni proiectul de lege care obligã autoritãtile publice sã facã aceastã modificare în stemele si sigiile existente, pânã la data de 31 decembrie 2018. „Scutul mare, pe albastru, are o acvilã de aur cu capul spre dreapta încoronatã, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise, tinând în cioc o cruce ortodoxã din aur, în gheara dreaptã o sabie, iar în gheara stângã un buzdugan”, prevede legea promulgatã de seful statului. Pânã la data de 31 decembrie 2018, an în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, autoritãtile publice au obligatia sã înlocuiascã stemele si sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora. Pânã la date respectivã, cele douã modele de stemã a României si respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare, în paralel. Monedele si bancnotele emise de Banca Nationalã a României, anterior datei de 31 decembrie 2018, vor continua sã circule si dupã aceastã datã, în paralel cu monedele si bancnotele cu stema nouã. În expunerea de motive a legii, initiatorii sustin cã prezenta coroanei pe stema României este un simbol al „independentiei, suveranitãtii si unitãtii statului”. Proiectul de modificare a Legii nr. 102/1992 privind stema tãrii si sigiliul statului, initiat de mai multi parlamentari PNL, PSD si ALDE a fost adoptat pe 8 iunie de Camera Deputat ilor, în calitate de for decizional.