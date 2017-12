Bichinet: 2017, an foarte bun pentru PMP Vaslui

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Conform bilantului prezentat de deputatul Corneliu Bichinet, 2017 a fost unul foarte bun pentru PMP Vaslui, atât în ce priveste închegarea organizatiilor locale si a celei judetene, cât si din punctul de vedere al activitãtii parlamentare. Numãrul organizatiilor PMP s-a mãrit de patru ori în acest an si, prin alegerea conducerii executive judetene, PMP devine o fortã politicã de luat în seamã la nivel judetean. În acelasi timp, prin initiativele legislative propuse sau sustinute, prin luãrile de cuvânt ori declaratiile publice, deputatul Corneliu Bichinet s-a dovedit a fi unul dintre cei mai activi parlamentari.

Ultima conferintã de presã din acest an organizatã de reprezentantii Organizatiei Judetene Vaslui a PMP sa dorit a fi una de bilant a activitãtii desfãsurate pe parcursul lui 2017, atat organizatoric, cat si politic. ‘Pentru PMP, anul 2017 a fost unul deosebit de bun sub aspectul inchegãrii organizatiilor locale din judetul Vaslui, dar si a celei judetene, care, in urma alegerilor din luna octombrie, si-a desemnat conducerea, eu avand onoarea de a fi ales presedintele organizatiei. Dacã la inceputul anului aveam doar 10 – 12 organizatii locale, reusind totusi sã avem, in urma alegerilor parlamentare, un deputat ales de pe listele partidului nostru, acum, la sfarsitul anului, ne putem lãuda, la nivelul judetului Vaslui, cu una dintre cele mai puternice organizatii ale unui partid politic. Prin munca colegilor mei Maricel Gangu si Romulus Buhãescu, am reusit in acest an infiintarea a 43 de organizatii comunale, orãsãnesti si municipale, cu organizatii inchegate de tineret, femei si seniori, in toate acestea fiind organizate alegeri pentru desemnarea conducerilor. Nu doar numãrul conteazã, cat, mai ales calitatea membrilor PMP. Am inteles sã selectãm din comune si orase oameni gospodari, seriosi, competenti, cu opinii politice de dreapta, care doresc sã sustinã initiativa privatã, care ii incurajeazã pe cei care conduc societãtile, dar nici nu-i lasã sã moarã de foame pe cei care stau degeaba’, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet. Acesta si-a arãtat ingrijorarea in ceea ce priveste situatia economicã a judetului, in opinia sa, sãrãcia din zonã fiind mentinutã de guvernanti prin intermediul ajutoarelor sociale acordate, care incurajeazã nemunca. ‘Nu sustinem acest nociv sport national, de acordare de ajutoare sociale oricui, insã intelegem cã, in anumite situatii sau cazuri, acestea sunt necesare. Cu toate acestea, trebuie sã disparã ideea cã, in judetul Vaslui, cei care muncesc si au afaceri sunt niste exploatatori, iar cei care vor ajutoare sociale sunt niste exploatati. A accepta sã se meargã la infinit cu aceste pomeni acordate la scarã de mase e foarte periculos nu doar pentru locuitorii acestui judet, ci chiar pentru tarã. Unii dintre beneficiari mai trec din cand in cand pe la AJOFM, insã nu pentru a-si cãuta de muncã, ci pentru a-si viza carnetul de asistat. Am vãzut primari care se implicã in a le gãsi locuri de muncã acestora, insã si oameni politici care exploateazã acest capital social, prin mentinerea in stare de dependentã prin pomene sociale, a unei importante pãrti a populatiei. Nu este cazul PMP, care, ca partid de dreapta, incurajeazã munca si initiativa privatã’, a explicat Bichinet. Parlamentarul a anuntat cã doreste sã facã din PMP o fortã politicã de luat in seamã la nivelul judetului Vaslui, ce va avea un cuvant greu de spus la alegerile viitoare. ‘Cum PMP nu este reprezentat in Consiliul Judetean, oamenii nostri isi pot impune ideile doar prin atitudini civice. Dacã ne vom mobiliza si vom avea organizatii puternice, atat la nivel local, cat si judetean, la urmãtoarele alegeri veti vedea cã vom avea si primari, si consilieri locali ori judeteni care vor avea un cuvant greu de spus in administratia localã. Am de gand, cu ajutorul colegilor, sã fac din PMP Vaslui cea mai puternicã organizatie din judet, asta si pentru cã am adus in jurul meu oameni care, chiar dacã nu au mai fãcut politicã, sunt realizati in viatã, inclusiv profesional, si doresc binele acestui judet’ a anuntat deputatul Bichinet.

Bichinet, unul dintre cei mai activi parlamentari

Anul 2017 a fost unul bogat pentru Corneliu Bichinet si pe plan profesional, acesta fiind in primele trei pozitii in ceea ce priveste luãrile de cuvant de la tribuna Camerei Deputatilor, desi este debutant in aceastã posturã. ‘În fiecare sãptãmanã, am sustinut cel putin o declaratie politicã in care am stigmatizat aspectele negative, inclusiv de la nivelul judetului Vaslui. Multe dintre aceste declaratii au fost preluate de presa centralã sau localã, ceea ce dovedeste cã am prezentat subiecte de interes. În acest an, am initiat si sustinut in calitate de coautor nu mai putin de 42 de initiative legislative. În plus, sãptãmana trecutã, am depus personal peste 200 de amendamente la Legea Bugetului pentru 2018, amendamente prin care am sustinut necesitatea construirii, in judetul Vaslui, de crese si grãdinite, scoli, cãmine pentru bãtrani si altele. În aceste zile, intreg Parlamentul lucreazã pentru adoptarea acesei legi, si sper cã mãcar unele dintre amendamentele depuse de mine sã fie luate in seamã si aprobate. Expunerile mele mai au un scop foarte clar, precizat in programul meu politic: vreau sã demonstrez cã judetul Vaslui promoveazã si oameni seriosi, destoinici, profesionisti, harnici, si cã judetul nostru nu este acela zugrãvit negativ de unii’, a incheiat deputatul PMP Corneliu Bichinet.