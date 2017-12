Bani pentru legumicultorii vasluieni

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a fãcut o nouã solicitare de fonduri la Ministerul Agriculturii, pentru legumicultorilor vasluieni. Este vorba despre 21 de fermieri care sau inscris in programul pentru cultivarea tomatelor in sere si solarii. ‘În luna decembrie, cei 21 de fermieri isi vor primi banii. În luna octombrie, am mai achitat subventia pentru alti 14 legumicultori, iar alte persoane au primit sprijinul financiar in cursul lunii iunie. În total, in program s-au inscris 66 de agricultori, dar o parte din ei au depus cereri pentru a se retrage din diferite motive. Unii au obtinut alte proiecte cu finantare europene, alti fermieri au avut afectate solariile in urma fenomenelor meteo din primãvarã si nu au mai putut sã cultive rosii. Programul va continua si in anul 2018, iar fermierii vor trebui sã vinã la institutia noastrã pentru a se inscrie’, a precizat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Guvernul a stabilit perioada de valorificare a productiei de tomate din spatii protejate obtinutã din ciclul II de vegetatie intre 23 octombrie si 20 decembrie 2017. În program s-au inscris persoane fizice care detin atestat de producãtor, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale si societãti comerciale, insumand o suprafatã totalã de 71.388 metri pãtrati de solarii. Pentru a fi eligibili acordãrii ajutorului de minimis in valoare de 13.481 lei/beneficiar/an, beneficiarii inscrisi trebuie sã depunã la DAJ Vaslui toate documentele justificative. Este vorba despre facturã/filã/file, care atestã valorificarea unei productii de tomate de minimum 2.000 kilograme, obtinutã de pe suprafata de 1.000 metri pãtrati spatiu protejat.

Oportunitate pentru cultivatorii de tomate

Ministerul Agriculturii pregã teste un act normativ prin care programul de acordare a ajutorului de minimis pentru tomate ar putea fi continuat si anul viitor. Mai mult, dat fiind succesul din acest an al programului, acesta ar putea fi extins, dandu-se posiblitatea si altor cultivatori sã participe. Astfel, fiecare fermier care cultivã mai mult de 1.000 mp de solar cu tomate va putea sã arendeze, sã vandã sau sã acceseze orice altã modalitate legalã de schimbare a proprietãtii a suprafetei excedentare in favoarea unui alt membru al familiei, panã pe 31 decembrie 2017, in asa fel incat anul viitor, fiecare nou membru legumicultor din familie sã beneficieze de ajutorul de minimis de 3.000 de euro pentru tomate. Programul ar putea fi completat si cu un mic sprijin pentru combustibilul folosit de legumicultori pentru a aduce tomate pe piatã si in extrasezon. În 2017, la nivelul judetului Vaslui, au fost inregistrati in acest program 65 de legumicultori (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si societãti comerciale), cu o suprafatã totalã de 69.138 de metri pãtrati de sere si solarii. Fiecare dintre acestia, dupã ce a dovedit cã a vandut pe piatã minim douã tone de rotii, a primit o subventie de 13.481 de lei, echivalentul a 3.000 de euro.