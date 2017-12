Audientele la CJP, lectii de supravietuire

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii Vaslui a înregistrat un numãr record de audiente în 2017. Grosul petentilor este format din persoane de peste 50 de ani, care nu aunt angajate si nu au alte venituri pentru supravietuire. Pentru aceastã categorie de oameni, iesirea la pensie anticipatã partialã este unica sansã de a beneficia de un venit constant.

Peste 3.500 de vasluieni au solicitat in acest an audiente la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui. Atat la Vaslui, cat si in municipiile Barlad, Husi si orasul Negresti, oamenii cautã cu inversunarea oportunitatea de a iesi la pensie anticipatã partialã. Este vorba, in special, de persoane cu varsta de peste 50 de ani care nu sunt angajate si nu au alte ajutoare sociale, iar panã la varsta standard de pensionare nu au venituri din care sã trãiascã. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, a spus cã multe persoane care vin in audientã au mai fost si in anii trecuti, dar revin dupã ce aud cã in sistemul pensiilor publice s-au fãcut modificãri legislative, in speranta cã s-ar putea incadra in acestea. ìNoi scriem la fiecare persoanã pe cartea de muncã cand are dreptul sã iasã la pensie. Cei care urmeazã sã primeascã pensie la limitã de varstã cu stagiul complet de cotizatie sunt mai putini. Cele mai multe persoane vor sã primeascã pensie anticipatã partialã, iar noi le calculãm vechimea care o au, adeverintele pentru grupele de muncã, sporurile etc. De aceste persoane este cel mai rãu, pentru cã nu au alte surse de venituri si asteaptã sã beneficieze de pensieî, a spus Bogdan Isabel.

Mai multe audiente

Pe fondul modificãrilor aduse legislatiei in domeniul pensiilor publice, numãrul solicitãrilor de audiente a crescut in anul 2017 cu peste 15% fatã de anul precedent. Cei mai multi vasluieni vor sã stie dacã indeplinesc conditiile de pensionare si care este aportul grupelor de muncã si al altor sporuri la vechimea totalã. ìÎn Barlad, Husi, si Negresti, avem audiente o datã pe lunã. Sunt persoane care se ocupã de inregistrarea solicitantilor in audientã, iar noi cand mergem in teritoriu, stim cate persoane avem de consiliat. În schimb, la Vaslui, aveam audiente zilnic. Nu putem sã refuzãm oameni care vin la noi din tot judetul, si ne ocupãm de fiecare persoanã in parte’, a mai spus Isabel Bogdan. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul al II-lea din anul 2017 a fost de 81.727 persoane. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat din judetul vaslui a fost in trimestrul al II-lea 2017 de 818 lei, in crestere cu circa 5% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (778 lei).

Avalansa de cereri pentru recalcularea pensiilor

În primele nouã luni ale acestui an, 2.605 pensionari au depus cereri de recalculare a pensiei la CJP Vaslui. Reamintim cã, in prima jumãtate a acestui an, Guvernul a aprobat normele metodologice ale Legii 192/2015 privind modificarea legislatiei in sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ vizeazã aplicarea unitarã si echitabilã a prevederilor legale referitoare la pensionarii sistemului public de pensii, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a, ori in conditii deosebite si/sau conditii speciale de muncã. Este vorba despre pensionarii sistemului ale cãror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupe si care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale. Drepturile de pensie recalculate se plãtesc in etape, astfel: in luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990 – 31 martie 2001 inclusiv si in luna decembrie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010 inclusiv.