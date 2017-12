Atentie la accidente, ghiuluri, pampersi ieftini si premii!

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Deoarece imaginatia infractorilor nu are limite, pentru a nu deveni victime ale infractiunilor de înselãciune, politistii atentioneazã asupra modalitãtilor folosite prin diverse tehnici de comunicare. De mentionat cã, de la începutul anului, la nivelul judetului Vaslui au fost sesizate 214 infractiuni de înselãciune, cu 62 mai putine fatã de aceeasi perioadã a anului trecut. 144 dintre acestea au fost comise în mediul urban si 69 în mediul rural.

În goana dupã castiguri consistente si usor de obtinut, inventivitatea infractorilor nu cunoaste limite. Avand in vedere faptul cã metodele de operare sunt aduse periodic la cunostinta cetãtenilor de cãtre politie, tocmai pentru a se preveni inselarea acestora de cãtre persoane fãrã scrupule, infractorii cautã mereu noi moduri de operare, iar cetãteni de bunã credintã cad uneori in ‘plasa’ intinsã de acestia. O metodã de inselãciune ce continuã sã facã victime este metoda ìAccidentulî, prin intermediul cãreia persoane necunoscute, declinandu-si calitatea de avocat sau fiu, aduc la cunostintã persoanelor apelate cã rude apropiate lor au comis accidente de circulatie si solicitã expedierea de bani sau cumpãrarea de cartele de reincãrcare. Victimele, afectate emotional, de multe ori dau curs cererii acestora. Din verificãrile efectuate s-a constatat cã majoritatea inselãciunilor comise prin acest mod de operare sunt sãvarsite de persoane incarcerate in penitenciare. Urmare a activitãtilor de cercetare desfãsurate de politisti, au fost identificati membrii unei grupãri din care fac parte mai multi detinuti din Penitenciarul Bacãu. Acestia au inselat, in perioada decembrie 2016 – februarie 2017, 17 persoane din judetele Vaslui si Galati. Valoarea sumelor cu care victimele au fost inselate este cuprinsã intre 2.000- 12.000 lei. O altã metodã, nou apãrutã si pe raza judetului Vaslui, este metoda ‘Ghiulul’. Un asa-zis cetãtean strãin, sub pretextul cã a rãmas in panã de combustibil si are nevoie de bani, oferã la schimb un ghiul despre care sustine cã este din aur, dar in realitate acesta este fals. Politistii barlãdeni au identificat mai multi cetãteni din judetul Prahova care sãvarseau fapte cu acest mod de operare. De asemenea, mai multe persoane din judet au fost inselate prin metoda ‘Pampers’. În acest caz, victimele comercializau on-line, de la diferite persoane, produse marca Pampers cu reduceri substantiale de pret, insã comenzile nu erau onorate. O altã metodã care a revenit este cea a premiilor oferite de firme sau companii de telefonie mobilã. Persoanei apelate i se cere sã depunã o sumã de bani pentru a putea primi premiul castigat cu ocazia diverselor concursuri ale companiilor. Pentru prevenirea comiterii infractiunilor de inselãciune, indiferent de natura acestora, precum si pentru identificarea autorilor au fost executate actiuni si controale in locurile si mediile de interes operativ, insã considerãm cã vigilenta populatiei este cea mai eficientã. Din fericire, tot mai multe persoane care sunt apelate de astfel de infractori isi dau seama cã cineva incearcã sã le insele si nu dau curs solicitãrilor acestora ci, dimpotrivã, sesizeazã politia. Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Politia recomandã: * Dacã sunteti contactati de pe un numãr pe care nu il cunoasteti de cãtre o persoanã care se dã drept rudã, sau precizeazã cã vorbeste in numele unei rude cereti cat mai multe detalii, din care sã vã convingeti de identitatea celui in cauzã. Verificati, pe un numãr de telefon cunoscut deja dacã situatia de urgentã este realã. Nu dati curs instructiunilor primite prin telefon de la persoane necunoscute, care pretind cã reprezintã rudele implicate intr-un accident rutier. * Nu depuneti sume de bani in conturile unor persoane pe care nu le cunoasteti si nu furnizati bani unor persoane necunoscute. Aceeasi recomandare trebuie sã o aveti in vedere dacã persoane necunoscute vã solicitã, sub orice pretext, sã reincãrcati cartele telefonice. * Oricine poate fi implicat intr-un accident de circulatie, dar intr-un moment critic ca acesta, singura urgentã este cea medicalã, nicidecum aspectul financiar. Atat victima, cat si autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca sã primeascã ingrijiri medicale de urgentã. * În cazul in care primiti un astfel de telefon, anuntati imediat Politia prin apel la 112, asteptati recomandãri din partea unui politist si respectati-le intocmai!