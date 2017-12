Astãzi, ministrul Justitiei vine la Vaslui

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor a cerut interventia urgentã a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, în conditiile în care angajatii Penitenciarului Vaslui au anuntat cã refuzã sã mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplãtite. Ministrul Justitiei a reactionat imediat si a anuntat cã astãzi va merge la Penitenciarul Vaslui. Totodatã, el a precizat cã ministerul va finaliza actul normativ care vizeazã plata orelor suplimentare.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, cã astãzi va merge la Penitenciarul Vaslui, acolo unde peste jumãtate dintre angajatii refuzã sã mai intre la serviciu, precizand cã ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. ‘Zilele acestea particip la lucrãrile Comisiei de la Venetia. În cursul zilei de luni, mã voi deplasa la Penitenciarul Vaslui. În prezent, potrivit legii, sunt plãtite doar orele suplimentare efectuate sambãta si duminica. În scurt timp, vom finaliza un act normativ prin care propunem sã fie plãtite toate orele suplimentare’, a declarat Tudorel Toader. Reactia ministrului vine dupã ce Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor i-a cerut interventia urgentã, in conditiile in care jumãtate din angajatii Penitenciarului Vaslui refuzã sã mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplãtite. ‘Miercuri, 6 decembrie 2017, conducerea Sindicatului Megas Vaslui ne-a informat cã personalul care-si desfãsoarã activitatea in sectorul operativ intentioneazã sã refuze intrarea in serviciu pe motiv cã, datoritã lipsei de personal, nu sunt respectate conditiile legale privind siguranta detentiei. La aceastã orã, mai bine de jumãtate din personalul care lucreazã in serviciul de supraveghere (peste 50) a semnat cereri in acest sens, urmand ca activitatea sã fie blocatã. Personalul solicitã interventie rapidã a ministrului Justitiei, aprobarea suplimentãrii statelor de personal si deblocarea concursurilor de ocupare a functiilor necesare asigurãrii functionãrii la parametri normali a penitenciarului. În caz contrar, activitatea penitenciarului urmeazã a fi efectiv blocatã, fiind extrem de posibilã afectarea unor misiuni precum cele de escortare la punctele de lucru si instantele de judecatã, dar si a celor de educatie si asistentã psihosocialã care depind de disponibilitatea personalului de supraveghere’, sublinia, vineri, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor. Potrivit sindicatului, Penitenciarul Vaslui are cel mai mic raport personal operativ – detinuti din sistemul penitenciar romanesc (doar 170 de angajati la peste 1.000 de detinuti), alte penitenciare cu numãr de detinuti aproximativ egal si o complexitate similarã a activitãtilor avand un numãr dublu de personal in sectorul operativ, care desfãsoarã activitãti de pazã, supraveghere, insotire, escortare si interventie in contact direct cu detinutii. În sectorul operativ, majoritatea angajatilor cumuleazã peste 180 de ore suplimentare, fiind frecvente cazurile celor care au inregistrate peste 360 de ore suplimentare, mai bine de jumãtate dintre acestea fiind imposibil de recuperat. ‘Problema crizei de personal de la Penitenciarul Vaslui a fost discutatã la finalul lunii iulie la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), dupã ce a fost sesizatã situatia de nenumãrate ori fãrã vreun rezultat, insã panã la acest moment nu s-au pus in practicã mãsuri de remediere a acesteia. Motiv pentru care cerem o reactie rapidã din partea ministrului Justitiei, care se face vinovat de blocarea suplimentãrii statelor de functii ale penitenciarelor. În context, reamintim cã prim-ministrul Mihai Tudose a promis la 10 august 2017 cã peniten – ciarele vor primi un numãr suplimentar de 1.000 de functii, dand dispozitii in acest sens ministrului Justitiei, care, desi si-a asumat ca termen de prezentare in Guvern a actului normativ finalul lunii septembrie, nu s-a tinut nici de aceastã datã de cuvant’, adaugã FSANP. ANP a informat sindicatul cã, pentru anul trecut, sunt inregistrate si neplãtite 590.256 ore la nivelul sistemului peniten – ciar. În acest an, sindicatul estimeazã cã numãrul acestor ore suplimentare neplãtite va fi de peste 600.000 (266.032 panã la 1 august). ‘Asteptãm deci ca Guvernul sã-si plãteascã datoriile cãtre personalul din penitenciare, mai ales cã intelegem din propaganda oficialã cã finantele tãrii nu-s o problemã. Altfel, in contextul extrem de posibil al reluãrii protestelor personalului din penitenciare – situatia fiind similarã din punct de vedere al conditiilor de lucru ale personalului in toate penitenciarele, salutãm o nouã promisiune a Guvernului referitoare la construirea de noi peniten ciare in vreme ce viitorul – fost Penitenciar Pantelimon ar urma sã fie transformat in centru de instruire pentru cã statul roman este incapabil sã-l finalizeze de mai bine de 10 ani, desi ne plangem oficial de problema supraaglomerãrii. Dacã deti nutii ar fi fost cazati in aceste promisiuni politice, practic, fiecare ar avea deja propriul penitenciar de lux, iar conditiile de muncã ar fi perfecte’, sustin reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor. Potrivit acestora, realitatea este flagrant diferitã: bugetul penitenciarelor a fost redus in 2017 cu echivalentul construirii unui penitenciar nou (peste 30 mil. euro), 1 angajat din 4 a pãrãsit sistemul penitenciar in ultimii doi ani, deficitul de personal este de peste 8.000 de angajati si, in fiecare an, se inregistreazã peste o jumãtate de milion de ore suplimentare neplãtite, in conditiile in care planul de imbunãtãtire a conditiilor de muncã, ‘si acesta asumat de ministru, a fost uitat’.