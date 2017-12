«Aspecte ale civilizatiei romane în sudul Moldovei» – expozitie

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

În colaborare cu Muzeul de Istorie „Paul Pãltãnea” Galati si Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad organizeazã o nouã expozitie cu tematicã arheologicã, „Aspecte ale civilizatiei romane în sudul Moldovei”. Vernisajul va avea loc duminicã, 10 decembrie, la ora 11.00, la sediul central al muzeului, din str. Vasile Pârvan nr. 1.

Expozitia cuprinde 114 piese – ceramicã, obiecte de podoabã, de toaletã – din siturile de la Poiana (Piroboridava), judetul Galati, Barlad – Valea Seacã, Bogdãnesti – Fãlciu, Pogonesti – La Movilã si Polocin – Islaz, judetul Vaslui, reprezentand importuri romane efectuate de populatiile autohtone. Cea mai mare parte a inventarului provine din situl de la Barbosi – Tirighina, judetul Galati. Bãrbosi (sau Barbosi), fostã localitate de sine stãtãtoare, situatã la sud-vest de vatra orasului Galati, este inclusã in prezent in perimetrul municipiului dunãrean. Pe inãltimea Tirighina au fost descoperite vestigii din epoca bronzului, cultura Monteoru, fazele Ic2, Ic3; vestigii din Hallstatt-ul tarziu secolele VI-V i. Chr.; o cetãtuie geto-dacicã cu 3 niveluri de locuire, secolul II i. Chr. – secolul I dupã Chr.; un castellum roman, secolele II-III dupã Chr. cu trei niveluri; un castrum. La sud si sud-est de castellum se afla asezarea civilã si la vest si nord, necropole. Un alt castellum de pãmant a fost descoperit la est de inãltimea Tirighina. Trupele care au stationat la Bãrbosi sunt: vexillationes din Legio I Italica si Legio V Macedonica; Cohors II Mattiacorum; Classis Flavia Moesica; Numerus Exploratorum Pannoniorum (?). Desi distrusã de constructii moderne, au putut fi reconstituite partial terasele incintelor principalelor complexe. Au fost descoperite complexe de cult, funerare, materiale arheologice deosebite. Este atestatã, de asemenea, prezenta unor divinitãti grecoelenistice, romane, orientale, ca si prezenta primilor crestini. Punct strategic al limesului transdanubian al Moesiei Inferior, antrepozit de mãrfuri in preajma vãrsãrii Siretului in Dunãre, aflat si pe drumul de legãturã intre Moesia Inferior si Dacia, Bãrbosi a fost un insemnat focar de romanitate.