Asistentã medicalã fãrã probleme, pânã la sfârsitul anului!

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

La sfârsitul lunii noiembrie, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate a suplimentat cu aproape 17 milioane lei fondurile necesare sustinerii sistemului de sãnãtate din judetul Vaslui, atât pentru servicii medicale, cât si pentru medicamentele compensate si gratuite. Cu aceastã importantã rectificare bugetarã, serviciile medicale la nivelul judetului sunt asigurate în totalitate inclusiv pentru prima lunã a anului viitor, pânã când vor intra banii din bugetul pentru 2018.

‘CJAS Vaslui are asigurate fondurile necesare pentru finantarea serviciilor medicale pe tipuri de asistentã medicalã fãrã probleme panã la sfarsitul anului 2017, inclusiv, dacã va fi cazul, in primele zile a anului viitor, panã ce va intra in vigoare si vor fi alocate sumele necesare, conform Bugetului pe anul 2018’, anuntã conducerea institutiei. ‘Conform rectificãrii bugetare din data de 29.11.2017, au fost suplimentate creditele de angajament pentru luna decembrie 2017, astfel ca sumele destinate prestãrii de servicii medicale si plãtii furnizorilor de servicii, echipamente si dispozitive medicale sã fie asiguratã in totalitate’, a declarat Mihaela Chitariu, presedintele – director general al CJAS Vaslui. Astfel, bugetul CJAS Vaslui pentru asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãtile clinice a fost suplimentatã cu suma de 375 mii lei, pentru asistenta medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãtile paraclinice, suplimentarea bugetarã a fost de 80 mii lei, in timp ce, pentru asistenta medicalã ambulatorie de specialitate, pentru specialitatea medicinã dentarã, a fost alocatã suplimentar suma de 20 mii de lei. Bugetul CJAS Vaslui a fost suplimentat semnificativ si in cele mai importante domenii, asigurarea de medicamente gratuite si compensate si asistentã spitaliceascã. Astfel, la aceastã a doua rectificare bugerarã din acest an, spitalelor vasluiene li s-a asigurat, pentru asistenta medicalã de specialitate, suma de 4,875 milioane lei, in timp ce, pentru decontarea medicamentelor compensate si gratuite, suma alocatã a fost de 11,658 milioane lei, sumã care acoperã fãrã probleme acoperirea necesarului de echipamente si servicii medicale ori medicamente, precum si plata furnizorilor acestora. A fost asiguratã, panã cel putin la sfarsitul acestui an, prin alocarea suplimentarã a sumei de 20.000 lei, si asistenta medicalã la domiciliu a bolnavilor netransportabili. ‘Sumele alocate suplimentar pe domenii de asistentã medicalã suplimenteazã valorile de contract pentru luna decembrie la furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu CAS Vaslui, astfel cã nu ar trebui sã existe nici un fel de probleme datoritã lipsei de fonduri’, a adãugat Mihaela Chitariu.