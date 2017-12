Aproape 200 de interventii ale politistilor, sãptãmâna trecutã

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

De la inceputul sãptãmanii trecute, in fiecare zi, 130 de politisti au actionat, la nivel judetean, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 4 actiuni si s-a intervenit la 197 de evenimente, dintre care 164 au fost sesizate prin SNUAU 112. În urma activitãtilor, au fost sesizate 136 de infractiuni, dintre care 9 au fost constatate in flagrant delict. De asemenea, a fost clarificatã situatia pentru 5 persoane urmãrite national, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse douã mãsuri restrictive de libertate. Totodatã, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 388 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 94.500 de lei si au fost confiscate bunuri in valoare de peste 796 de lei. Siguranta rutierã si salvarea de vieti au fost, de asemenea, prioritare pentru Politia Romanã. Astfel, politistii rutieri au desfãsurat activitãti pentru prevenirea accidentelor de circulatie, fiind constatate 5 de infractiuni la regimul rutier. Au fost retinute 12 permise de conducere si au fost retrase 9 certificate de inmatriculare. Activitãtile au fost desfãsurate in sistem integrat, impreunã cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice.