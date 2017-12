Angajatii Penitenciarului Vaslui s-au rugat la icoana lui Tudorel Toader, fãcãtorul de posturi si ore plãtite

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

Ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a tinut de cuvânt si a fost, ieri, la Penitenciarul Vaslui pentru a sta de vorbã cu angajatii care anuntaserã, prin intermediul Sindicatului Midas, cã vor refuza sã mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplãtite. Ministrul a promis cã personalul Penitenciarului Vaslui va fi suplimentat, urmând ca, în cel mai scurt timp, sã fie scoase la concurs o mie de posturi.

Fãrã a anunta oficial, la nivelul Prefecturii Vaslui, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a fost luni dimineatã la Penitenciarul Vaslui pentru a discuta cu angajatii institutiei, care, vineri, au amenintat cã nu vor mai intra la lucru, din cauza lipsei de personal din institutie si a orelor suplimentare neplãtite. Angajatii protesteazã impotriva faptului cã, lunã de lunã, depãsesc cele 180 de ore suplimentare stabilite prin acord, acestea nefiind nici plãtite, nici recuperabile prin ore libere. Motivul este lipsa de de personal apãrutã in cadrul Administratiei Penitenciarelor, in conditiile in care angajãrile sunt de mai multi ani blocate. ‘Nimeni nu lucreazã fãrã sã fie plãtit, pentru cã nu este corect. Am semnat un acord pentru 180 de ore suplimentare anual, dar au fost despãsite si acestea. Vineri, nu a fost vorba de o grevã in adevãratul sens al cuvantului si activitatea a decurs in regim normal. Este o problemã realã cu care ne confruntãm, pentru cã extinderea Penitenciarului a insemnat ore suplimentare. Nu se mai poate in acest fel! Penitenciarul Vaslui este pe ultimul loc in tarã ca numãr de angajati si pe locul sapte in ceea ce priveste numãrul de detinuti. Deocamdatã, vineri, nu a fost vorba decat de o situatie tensionatã si s-au fãcut doar rapoarte pentru a nu se intra in serviciu. Însã, dacã nici sãptãmana viitoare nu se vor gãsi solutii, atunci putem discuta de escaladarea acestui conflict de muncã si chiar declansarea grevei’, a anuntat liderul de sindicat al angajatilor din cadrul Penitenciarului Vaslui. Potrivit ANP, la nivelul sectorului Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar al Penitenciarului Vaslui, statul de organizare al locului de detentie este ocupat in proportie de 93%, fiind vacant un numãr de 12 posturi, iar la nivelul tuturor sectoarelor de activitate acesta este ocupat in proportie de 88%. La randul lor, sindicalistii aratã cã Penitenciarul Vaslui are cel mai mic raport personal operativ – detinuti din sistemul penitenciar romanesc, doar 170 de angajati la peste 1.000 de detinuti, alte penitenciare cu numãr de detinuti aproximativ egal si o complexitate similarã a activitãtilor avand un numãr dublu de personal in sectorul operativ, care desfãsoarã activitãti de pazã, supraveghere, insotire, escortare si interventie. În acest context, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor a cerut interventia urgentã a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, anuntand cã, dupã intoarcerea de la Venetia, acolo unde a participat la lucrãrile Comisiei Europene, va veni personal la Vaslui, pentru a discuta cu angajatii Penitenciarului. Oficialul s-a tinut de cuvant, astfel cã luni, la orele 10.30, a fost prezent la Vaslui, dicutiile cu angajatii si conducerea sindicatului durand aproape o orã si jumãtate. ‘Avem un proiect de hotãrare de guvern prin care vom suplimenta schema de personal cu o mie de posturi. Cel mai probabil, sper sã primeascã avizele necesare si, sãptãmana aceasta, hotãrarea sã fie adoptatã. Dupã aceea, lucrãm la un proiect de act normativ, probabil ordonantã de urgentã, prin care pe viitor sã poatã fi plãtite orele suplimentare. Spre exemplu, aici, la Vaslui, in 2017 au fost 30.000 de ore suplimentare, din care circa 27.000 de ore au fost compensate prin zile libere’, a declarat Tudorel Toader. Totodatã ministrul a anuntat construirea a douã penitenciare noi, in judetele Prahova si Buzãu, si infiintarea unei institutii de formare profesionalã continuã a functionarilor cu statut special din penitenciare. ‘Sunt multe chestiuni pe care le-am discutat in acest an, parte din ele le-am rezolvat, pe celelalte le vom rezolva’, a mai spus ministrul Justitiei.