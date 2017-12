Amenzi de peste 320.000 lei pentru încãlcarea legislatiei de mediu

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

În acest an, Garda de Mediu Vaslui a efectuat 907 controale la agenti economici si institutii publice. În urma verificãrilor din teren, inspectorii de mediu au aplicat 35 de avertismente si 41 amenzi contraventionale, in cuantum total de 322.500 lei. Printre neconformitãti sanctionate se numãrã lipsã autor izatie de mediu pentru activitatea desfãsuratã, nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu, lipsa evidentei in gestiunea deseurilor, neasigurarea colectãrii selective, depozitarea necorespunzãtoare a deseurilor de ambalaje contaminate cu substante periculoase, arderea deseurilor. Cristian Laic, comisarul sef al Gãrii de Mediu Vaslui, a precizat cã, in perioada urmãtoare, institutia are in vedere mai multe probleme de mediu. Este vorba despre finalizarea procedurilor de inchidere a depozitelor Barlad, Husi si Negresti, precum si reglementarea, operarea, monitorizarea si gestionarea deseurilor de serviciile de salubrizare din aria de com petentã a unitãtilor administrativ-teritoriale (colectare, reciclare, transport, depozitare). ‘Mai avem in atentie impactul negativ al agriculturii asupra factorilor de mediu, in special la aportul excesiv de nutrienti in sol si gestionarea substantelor utilizate in fermele agricole, dar si dezvoltarea urbanã rapidã. Urmãrim extinderea lucrãrilor de constructii civile, dar si industriale, inclusiv in extravilanul localitãtilor, in zone care nu beneficiazã de utilitãti si in special de servicii de canalizare si epurare a apelor uzate menajere si de colectare a deseu rilor’, a spus Gabriel Laic.