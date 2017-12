Amenzi de 15.000 lei pentru tigari de… 750 de lei!

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Luni, 4 decembrie, in PTF Albita s-au prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pe sensul de intrare in tarã, Vitalie D., cetãtean roman, si Ion A. cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 40, respectiv 46 de ani, conducand ansambluri de vehicule formate din autocamioane si remorci. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unor controale amãnuntite asupra autovehiculelor si persoanelor, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit ascunse in locasul acumulatorului a autocamionului condus de Vitalie D. si in peretii laterali, precum si in bordul autocamionului condus de Ion A., cantitatea de totalã de 3.260 tigarete, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor, in valoare totalã de 750 lei, si sanctionarea contraventionalã a bãrbatilor cu amenzi in valoare totalã de 15.000 lei.