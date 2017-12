Am fãcut praf si pãmântul!

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Motoarele vânzãrii terenurilor agricole s-au redus dramatic în cursul acestui an. Oficial, în primele zece luni ale anului în curs, în judetul Vaslui au fost tranzactionate 6.233 terenuri agricole si neagricole. În anul 2014, când piata funciarã a fost liberalizatã cãtre strãini, în aceeasi perioadã, erau încheiate 9.060 de contracte de vânzare-cumpãrare. Anul trecut, vasluienii au vândut si au cumpãrat 9.326 de terenuri. La aceastã datã, o mare parte din suprafetele agricole arabile de calitate din judet sunt deja achizitionate de cãtre investitori strãini.

În primele zece luni ale acestui an, vasluienii au tranzactionat 6.233 de terenuri. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, numai in luna octombrie 2017 au fost incheiate 817 contracte de vanzare-cumpãrare terenuri din mai multe categorii de folosintã. Astfel, au fost vandute in extravilanul localitãtilor 315 parcele de terenuri agricole si 6 terenuri neagricole. Tot in luna octombrie, au fost tranzactionate in intravilanul localitãtilor 233 terenuri cu constructii si 154 terenuri fãrã constructii. Totusi, fatã de anii trecuti, numãrul tranzactiilor cu terenuri s-a diminuat constant. Spre comparatie, in primele nouã luni ale anului trecut s-au tranzactionat 8.295 terenuri agricole si neagricole, in timp ce, in perioada ianaurie – octombrie 2015, la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliarã au fost inregistrate 9.326 de tranzactii. Mai mult, in cursul anului 2014, anul in care a fost liberalizatã piata funciarã cãtre persoanele strãine, in judetul Vaslui au fost incheiate 9.060 tranzactii cu terenuri.

Vânzari pe masura ofertelor

În cursul acestui an, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a inregistrat 1.357 de cereri de oferte pentru vanzarea terenurilor agricole. În total, dosarele acoperã o suprafatã de 1.463 hectare, suprafata medie a unei oferte de vanzare fiind de 1,5 hectare. DAJ Vaslui a eliberat 211 avize pozitive pentru vanzare si 4 negative, in timp ce primãriile au emis 588 de avize pentru vanzarea liberã de terenuri. De la liberalizarea pietei funciare, la 1 ianurie 2014, si panã in prezent, la DAJ Vaslui au fost inregistrate 6.732 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. Anul trecut, au fost inregistrate pe site-ul DAJ Vaslui 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. Mai mult, la sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare.

Bani frumosi

Prezent la inaugurarea expozitiei Expo Zoo Agroind, Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din Romania (LAPAR), spunea cã, in cursul lunii septembrie, organizatia pe care o reprezintã va relua discutiile cu Ministerul Agriculturii pe subiectul vanzãrii terenurilor. Laurentiu Baciu sublinia cã, anul trecut, proiectul de modificare a legii privind vanzarea terenului la strãini a avut la bazã ideile avansate de LAPAR. Din nefericire, initiativa demaratã de Guvernul Ciolos nu a mai continuat, iar noile cabinete inslatale la Palatul Victoria nu au mai abordat acest subiect sensibil. ìVrem sã modificãm legislatia si sã punem o serie de criterii, astfel incat terenurile sã poatã fi vandute mult mai greu la strãini. Panã acum, s-a vandut o mare parte din terenurile agricole cele mai bune din Romania. Eu din anul 2006 tot vorbesc despre acest lucru, dar nu am gãsit intelegereî, declara Laurentiu Baciu. În prezent, o mare parte din suprafetele agricole arabile de calitate din judetul Vaslui sunt deja achizitionate de cãtre investitori strãini. Pe Valea Prutului, in jur de 600 hectare sunt cumpãrate de cãtre strãini. Localitãtile Murgeni, Viisoara, Vetrisoaia, Lunca Banului, Stãnilesti, Fãlciu sunt zonele care dau cel mai mare numãr de tranzactii, preturile practicate pe piatã fiind cuprinse intre 1.500 si 4.000 de euro/hectar.