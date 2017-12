joi, decembrie 14, 2017, 3:00

„Ai carte, ai parte!”… de cîstigul dezvoltãrii personale si profesionale, sustin elevii Colegiului National „Cuza Vodã” Husi, care, împreunã cu profesorul lor coordonator, Diana-Gabriela Crãsneanu, au participat, marti, 12 decembrie, la o întâlnire interactivã în spatiul Bibliotecii „Mihai Ralea” Husi, unde au putut sã îsi spunã punctul de vedere legat de rolul pe care îl are educatia în viata lor, în cuvinte si imagini.

Cãrtile sunt resursa inepuizabilã utilizatã in lãrgirea orizontului cunoasterii si dezvoltãrii armonioase a creierului si personalitãtii. Toate avantajele educatiei au fost aduse in discutie, cu un mare entuziasm si implicare neasteptatã din partea tuturor elevilor prezenti. S-au dezbãtut si modalitãtile prin care este, astãzi, depãsitã lectura si dezavantajele aduse de inlocuirea cãrtii prin alte mijloace in care nu gãsim aceleasi sfaturi, intelepciune sau o bazã solidã pe care sã se aseze restul culturii noastre. Educatia a putut fi abordatã si din punct de vedere istoric cu sprijinul membrilor de proiect din cadrul acestei activitãti, profesorii de istorie Andrei Grecu si Dumitru Darie. Acestia au sustinut discursuri ample, in care au evidentiat evolutia educatiei incã din cele mai vechi timpuri si panã in prezent, neuitand sã ii implice si pe elevi in dialog. Elevii au aflat care era sensul initial al expresiei ‘Ai carte, ai parte!’ si au putut sã o defineascã in contextul sensului actual, strans corelat cu beneficiile educatiei. De avantajele acestei activitãti au beneficiat si elevii Scolii Gimnaziale Hoceni si Averesti, cat si elevii Scolii Gimnaziale ßIon Creangã’ Husi, colaboratori ai proiectului. Cu totii au realizat desene, planse, semne de carte si referate personale pe tema proiectului. Elevii au avut ocazia de a dãrui si semne de carte cu citate legate de educatie, confectionate de ei, tematica cromaticã a atelierului de creatie fiind liberã, pentru ca elevul sã poatã alege ce i se potriveste si sã transmitã mai departe cititorilor bibliotecii. Impactul temei a fost unul puternic, dovedit de implicarea extrem de activã a elevilor care au rãspuns apelului si intrebãrilor lansate unii altora. Fiecare a venit cu cate un aport, fie verbal, fie prin desene, semnificativ si nuantat pentru ideea doritã a fi propagatã. La sfarsitul activitãtii o parte dintre elevi, care incã nu aveau permis la bibliotecã, si-au fãcut unul, pentru a se putea reintoarce pe Tãramul cuvintelor.

*Prof. Diana-Gabriela Crasneanu