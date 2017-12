Actiuni în sistem integrat pentru siguranta traficului rutier

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

La sfârsitul sãptãmânii trecute, în cadrul unei actiuni organizate pe raza judetului Vaslui, politistii au aplicat 104 de sanctiuni contraventionale în valoare de peste 27.000 de lei. Conducãtorii auto au fost sanctionati contraventional în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Politisti rutieri si politisti de ordine publicã din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat, la sfarsitul sãptãmanii trecutã, o actiune in sistem integrat, pe raza judetului Vaslui. Aceasta a avut drept scop prevenirea evenimentelor rutiere, constientizarea conducãtorilor auto cu privire la riscurile la care se expun ca urmare a incãlcãrii regulilor de circulatie si, mai ales, cresterea increderii populatiei si asigurãrii vizibilitãtii elementului politienesc. În cadrul actiunii, politistii au efectuat 420 de testãri cu aparatul alcooltest si au aplicat 104 de sanctiuni contraventionale. 74 dintre acestea au fost aplicate conducã – torilor auto, 24 conducãtorilor de vehicule cu tractiune animalã si 6 biciclistilor. De asemenea, politistii au constatat 4 infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe numele a patru conducãtori auto (dintre care un conducãtor auto in regim TAXI) au fost intocmite dosare de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui aut – ovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice. Politistii au retinut 12 permise de conducere si 3 certificate de inmatriculare.