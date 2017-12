Accident cu doi raniti la Deleni, pe fondul alcoolului si vitezei

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

Pe 7 decembrie, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe un drum comunal de pe raza localitãtii Deleni. Deplasati la fata locului, politistii au constatat cã cele sesizate se confirmã, iar in urma cercetãrilor efectuate au stabilit faptul cã Andrei N., de 25 de ani, conducea un autoturism pe drumul comunal din centrul localitãtii Deleni, iar intr-o curbã la dreapã, din cauza neadaptãrii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Autovehiculul a pãrãsit partea carosabilã si s-a rãsturnat pe cupolã. Din accident a rezultat vãtãmarea corporalã a conducãtorului auto si a pasagerului dreapta-spate, un tanãr de 22 de ani, din comuna Deleni. Cei doi au fost transportati la Spitalul Judetean Vaslui pentru ingrijiri medicale. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia iau fost recoltate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã s-a intocmit dosar de cercetare penalã, politistii efectuand cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de vãtãmare corporalã din culpã si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de cãtre o persoanã aflatã sub influenta alcoolului.