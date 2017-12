A început sezonul virozelor si penumoniilor. Oare scãpãm de gripã?

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

La începutul lunii decembrie, Ministerul Sãnãtãtii a livrat cantitãtile de vaccin antigripal, în total 14.698 doze, necesare protejãrii persoanelor cele mai expuse: bolnavi cronic, bãtrâni, gravide si personalul medico-sanitar sau auxiliar care intrã în contact cu pacientii. Pânã acum, nu a fost raportat nici un caz de gripã, în schimb, la medicii de familie ori unitãtile spitalicesti s-au prezentat, începând de la mijlocul lunii noiembrie, aproape douã mii de vasluieni, suferind de pneumonie ori alte afectiuni sau viroze respiratorii.

Chiar dacã, panã acum, la nivelul judetului Vaslui nu a fost raportat nici un caz de gripã, temperaturile scãzute si-au adus din plin ‘contributia’ la bolile de sezon, pneumonii sau viroze respiratorii. Începand din a doua jumãtate a lunii noiembrie, odatã cu scãderea accentuatã a temperaturilor nocturne si diurne, medicii de familie si unitãtile spitalicesti au fost luate cu asalt de persoane suferind de diverse afectiuni ale sistemului respirator. Astfel, in sãptãmana 20 – 26 noiembrie, au fost inregistrate nu mai putin de 931 de cazuri de acest gen, marea majoritate, 544 de cazuri, in randul copiilor cu varstã de panã la 14 ani, dar si 160 de cazuri de pneumonii, de aceastã datã, cele mai multe in randul persoanelor adulte. Un numãr de 87 de pacienti, cazuri mai grave, au necesitat internare. În ultima parte a lunii noiembrie, probabil si pentru cã organismul uman a inceput sã se adapteze la conditile climatice mai reci ori s-a trecut la imbrãcãminte adecvatã, numãrul cazurilor de viroze sau pneumonie au scãzut semnificativ, intre 27 noiembrie si prima parte a lunii decembrie fiind inregistrate, la nivelul judetului Vaslui, doar 612 cazuri, din care 79 de pacienti au necesitat internarea in unitãtile spitalicesti. Trebuie remarcat faptul cã in randul persoanelor de peste 65 de ani, poate cele mai expuse din cauza nu doar a varstei, dar si a afectiunilor cronice de care suferã, au fost inregistrate cele mai putine pneumonii sau viroze respiratorii, doar 48, respectiv circa 7%, din care doar 11 pacienti au avut nevoie de internare. Din fericire, panã acum nu a fost semnalat nici un caz de gripã, in ciuda faptului cã, in acest an, imunizarea prin vaccinare a demarat foarte tarziu, abia la inceputul lunii decembrie, cand a fost livratã a doua transã, cea mai importantã, de doze de vaccin antigripal. În primã fazã, la jumãtatea lunii noiembrie, DSP Vaslui a primit de la Ministerul Sãnãtãtii o primã transã, de doar 350 de doze de vaccin. Acestea au fost distribuite doar pacientilor cu boli cronice spitalizati in unitãtile medicale, in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale datorate contactãrii infectiei prin gripã, si pacientilor cu afectiuni cronice din spitale/sectii de boli cronice, precum si personalului medico-sanitar din sectiile ATI si neonatologie sau care activeazã in serviciul de ambulantã si fac parte din echipajele de interventie de pe ambulante. La inceputul lunii decembrie, DSP Vaslui a primit si distribuit cãtre medicii de familie responsabili cu vaccinarea populatiei alte 14.698 de doze de vaccin. Acestea sunt destinate in special persoanelor cu varsta cuprinsã intre 6 luni – 64 ani cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm bronsic si persoane cu infectie HIV, gravidelor, personalului medico-sanitar, rezidentilor in institutii de ocrotire socialã, precum si persoanelor care acordã asistentã medico-socialã si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc crescut sau persoanelor cu varsta peste 65 ani. Numãrul dozelor de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2017 ajunse panã acum in judetul Vaslui reprezintã doar circa o treime din necesarul solicitat in anii anteriori. În functie de solicitãrile centralizate de la medicii de familii, responsabili cu administrarea vaccinurilor, numã – rul de doze va fi suplimentat. Trebuie spus cã, din cauza intarzierii cu care Ministerul Sãnãtãtii a reusit sã rezolve problema achizitionãrii si transmiterii in teritoriu a vaccinurilor antigripale gratuite, multi vasluieni au preferat sã achizitioneze din farmacii vaccinurile, in ciuda faptului cã au trebuit sã plãteascã sume intre 25 si 65 de lei/dozã.