40 de milioane euro pentru programul de tomate, în 2018

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Cultivatorii de tomate in spatii protejate vor beneficia si in 2018 de schema de ajutor de minimis. Guvernul a aprobat o hotãrarea care stabileste cã resursele financiare necesare aplicã rii schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentand echivalentul sumei de 40 de milioane euro, si se asigurã din bugetul pe anul 2018. Schema de minimis pentru anul viitor este similarã anului 2017 si se va implementa de cãtre directiile pentru agriculturã judetene, iar potentialii beneficiari sunt producãtorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producãtor, producãtorii agricoli persoane fizice autorizate, intre prinderi individuale si intreprinderi famili ale constituite potrivit OUG 44/2008, precum si producãtorii agricoli per soane juridice. Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/ benefi ciar/an, sumã care se plãteste intr-o singurã transã. Pen tru o evaluare eficientã a pro ductiei de tomate, a fost inclusã in cerere obligativitatea producãtorilor de tomate ca, la finalul recoltãrii, sã comunice cantitatea totalã de tomate obtinutã pe suprafata de 1.000 metri pãtrati. În anul 2017, la nivelul judetului Vaslui, 48 de legumicultori au indeplinit conditiile de eligibilitate si au beneficiat de incasarea ajutorului de minimis. Suma totalã incasatã de cãtre producãtorii agricoli eligibili pentru programul de sustinere a produsului tomate 2017 in spatii protejate a fost de 647.107,20 lei. Astfel, producãtorii de tomate au comercializat, in pietele vasluiene si in cele limitrofe, o cantitate de 109.384,07 kilograme de tomate de pe o suprafatã totalã de culturã tomate in solarii de 56.621,74 metri pãtrati.