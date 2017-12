14 transportatori rutieri, sanctionati de ITM

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Unii transportatorii rutieri din judetul Vaslui sunt adevãrate pericole pentru siguranta circulatiei. O campanie de control realizatã de Inspectia Muncii a scos la luminã nereguli grave în acest sector. Astfel, toti cei 14 transportatori verificati pe linia securitãtii muncii au primit sanctiuni contraventionale. Conducãtorii auto nu au controalele medicale necesare si veste refectorizante, iar autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale si stingãtoare.

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a verificat, in perioada 8 – 24 noiembrie, transportatorii rutieri din judet. Inspectorii de muncã au verificat dacã acestia respectã prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de muncã, a timpului de muncã si de odihnã al conducãtorilor auto, a prevederilor legale privind securitatea in muncã. Rezultatele campaniei de control, in cadrul cãreia au fost verificati 14 angajatori ce desfãsurau activitate specificã pe raza judetului, sunt ingrijorãtoare. În domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã, au fost sanctionati contraventional toti cei 14 angajatori verificati, fiind aplicate 18 sanctiuni contraventionale, 17 avertismente si o amendã in valoare totala de 4.000 lei, pentru nesupravegherea medicalã adecvatã, la angajare si periodic, pentru toti conducãtorii auto. Alte nereguli descoperite pe segmentul protectiei muncii vizeazã neacordarea echipamentului pentru conducãtorii auto (veste reflectorizante si EIP pentru interventii accidentale), autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale si stingãtoare in termen de valabilitate, instruire neadecvatã in domeniu securitatii lucratorilor pentru transportul de marfã si/sau persoane. De asemenea, pe domeniul relatiilor de muncã, la toti cei 14 angajatori verificati au fost dipuse trei mãsuri de intrare in legalitate si a fost aplicatã o sanctiune disciplinarã, in valoare de 4.000 lei, pentru neprezentarea cartelei tahografice in format electronic. Printre deficientele constate se numãrã lipsa dosarelor de personal si a regulamentului intern, nerespectarea prevederilor legale privind repaosul sãptãmanal, nerespectarea prevederilor legale privind concediul de odihnã, precum si neevidentierea orelor lucrate de salariati. ßNumãrul de accidente de muncã inregistrat si gravitatea acestora au fost factorii determinanti pentru a continua si intensifica actiunile de verificare si monitorizare a modului in care se respectã prevederile legale in domeniul relatiilor de muncã si al securitãtii in muncã. Totodatã, urmãrim si modul in care angajatorii realizeazã mãsurile de securitate si sãnãtate dispuse de inspectorii de muncã’, a declarat Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.

Si politistii verifica legalitatea transportului public de persoane!

Marti dimineatã, pe parcursul a patru ore, politistii Serviciului Rutier au desfãsurat o actiune de control in trafic, care a vizat verificarea legalitãtii efectuãrii transportului public de persoane. Politistii au urmãrit cu precãdere respectarea perioadelor de odihnã sau de conducere, starea psiho-fizicã a conducãtorilor auto, respectarea capacitãtii de incãrcare si starea tehnicã a autovehiculelor. Totodatã, s-a urmãrit verificarea dotãrii autovehiculelor din categoria celor destinate transportului rutier public cu limitatoare de vitezã, corectitudinea functionãrii acestor aparate de control si respectarea vitezei de deplasare, atat in interiorul, cat si in afara localitãtilor. Urmare a neregulilor constatate, politistii au aplicat 27 de sanctiuni contraventionale conducãtorilor autovehiculelor destinate transportului de persoane. Alte 13 sanctiuni au fost aplicate altor conducãtori auto care nu au respectat normele rutiere in vigoare. Spre exemplu, un conducãtor auto a fost identificat de politisti, la intrarea in municipiul Vaslui, in timp ce transporta cu un autovehicul destinat transportului in comun mai multe persoane decat numãrul maxim de persoane prevãzut in certificatul de inmatriculare a masinii (respectiv cu 27 de persoane mai mult). Conducãtorul auto a fost sanctionat cu amendã de 9.000 de lei in conformitate cu HG 69/2012.