124 de familii pe lista pentru atribuirea locuintelor sociale

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba, joi, 21 decembrie 2017, lista de prioritate in vederea atribuirii locuintelor sociale disponibile. Potrivit legislatiei in vigoare, locuintele sociale se repartizeazã de cãtre autoritãtile locale. Prin termenul de locuintã socialã se intelege locuinta care se atribuie cu chirie subventionatã unor persoane sau familii a cãror situatie economicã nu le permite accesul la o locuintã in proprietate sau inchirierea uneia in conditiile pietei. ßConform HCL Vaslui nr. 86/24 septembrie 2014 prin care s-au aprobat conditiile, criteriile si punctajele pentru repartizarea locuintelor sociale, de necesitate, a celor cu chirie din fondul locativ de stat si a celor de serviciu, comisia de analizã a solicitãrilor de atribuire a locuintelor sociale, de necesitate, cu chirie din fondul locativ de stat si a celor de serviciu a procedat la identificarea tuturor cererilor insotite de documentatie completã’, se aratã in raportul la proiectul de hotãrare. Astfel, comisia a analizat un numãr de 224 de dosare, dintre care 124 au documentatia completã si au putut fi evaluate. Avand in vedere procesul verbal incheiat in urma analizãrii dosarelor de cãtre comisia constituitã in acest scop, s-a intocmit lista de prioritate in vederea atribuirii de locuinte sociale. Comisia constituitã a procedat la analiza tuturor solicitãrilor care vizeazã repartizarea unei locuinte sociale, in baza celor opt criterii de selectie aprobate: conditii de locuit, starea civilã, numãrul persoanelor aflate in intretinere, stare de sãnãtate, conditii speciale, nivel de studii, loc de muncã, vechimea cererii.