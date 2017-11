Vis imposibil: un pusti de 17 ani avea 12.000 de pocnitori…

vineri, noiembrie 24, 2017, 3:00

Pe 21 noiembrie, politistii vasluieni, in timp ce desfãsurau activitãti de prevenire a comiterii faptelor de naturã penalã, au identificat un tanãr de 17 ani, din Vaslui, care detinea si oferea spre comercializare materiale pirotehnice. În urma verificãrilor efectuate, politistii au constatat cã acesta detinea in mod ilegal 12.000 de petarde. În cauzã sunt efectuate cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de efectuarea de operatiuni cu articole pirotehnice fãrã drept, faptã prevãzutã si pedepsitã de articolul 37 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Obiectele pirotehnice, care fac parte din categoria a II-a, au fost ridicate in vederea cercetãrilor. Politistii reamintesc faptul cã se interzice detinerea, utilizarea si vanzarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria a II-a, din motive de ordine, securitate, sigurantã publicã si pentru protectia mediului. De asemenea, orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuatã fãrã drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.