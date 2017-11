Violatorii din Valea Grecului rãmân în arest

miercuri, noiembrie 1, 2017, 3:00

Cei doi tineri din Valea Grecului, Cosmin Manolache si tizul sîu, Cosmin Vasilache, care au încercat sî violeze o copilî în vârstî de doar 14 ani, vor rîmâne în arest preventiv, au decis judecîtorii Tribunalului Vaslui, care le-a respins contestatia depusî de acestia împotriva deciziei luate în acest sens de Judecîtoria Husi. Un al treilea violator, minor, este cercetat în libertate, sub control judiciar.

La sfarsitul lunii septembrie, dupã ce au bãut bine la barul din sat, pe trei tineri din Valea Grecului, comuna Duda Epureni, ia apucat dorinta de femei. Bãnuind cã o copilã din sat, in varstã de doar 14 ani, ar fi ‘poamã bunã’ dupã felul in care se comporta in prezenta altor bãrbati, au intrat peste ea in casã, au luat-o cu forta si au dus-o in crama unuia dintre ei, unde, cu forta, au incercat sã intretinã cu fata raporturi sexuale. Pentru cã erau prea beti, dar si pentru cã copila s-a opus din rãsputeri, nu au reusit acest lucru, iar, la un moment dat, victima a reusit sã scape din mainile violatorilor, dupã care a anuntat Politia. Cei trei tineri au fost retinuti si dusi la audieri, doi dintre ei, Cosmin Manolache si tizul sãu, Cosmin Vasilache, in varstã de 20, respectiv 18 ani, au fost ulterior arestati preventiv, al treilea, minor, fiind cercetat in libertate, sub control judiciar, pentru comiterea infractiunilor de tentativã de omor si lipsire de libertate in mod ilegal. Victima provine dintr-o familie dezorganizatã si se aflã in grija bunicii, impreunã cu fratele ei, mama fiindu-i plecatã la muncã in Italia. Poate din cauzã cã este scãpatã de sub supraveghere, ea a rãmas si repetentã, fiind, la 14 ani, doar in clasa a VI-a. Chiar dacã comportamentul fetei lasã de dorit, el nu justificã in nici un fel fapta celor trei. Încã de la prima infãtisare in fata judecãtorilor huseni, tinerii au ales sã-si justifice fapta prin reputatie indoielnicã a victimei, incercand astfel sã scape de gratiile arestului preventiv, solicitand sã fie cercetati fie in stare de arest la dimiciliu, fie chiar doar sub control judiciar. Pentru cã judecãtorii huseni nu au fost de acord cu acest lucru, cei doi Cosmini au contestat, la Tribunalul Vaslui, mãsurile preventive luate asupra lor, de fiecare datã fãrã succes. Ultima datã, acest lucru s-a intamplat luni, 30 octombrie, atunci cand instanta a decis ca fiind legalã si temeinicã decizia luatã de judecãtorul Camerei Preliminare a Judecãtoriei Husi. Trebuie mentionat cã deja, procurorii au finalizat cercetãrile si au depus dosarul la instantã, urmand ca, in curand, sã inceapã procesul celor trei tineri violatori din Valea Grecului. Dacã vor fi gãsiti vinovati, cei trei tineri riscã ani grei de puscãrie.