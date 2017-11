Victorie micã pentru decanul de vârstã al proxenetilor vasluieni

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

La venerabila vârstã de 67 de ani, vasluianul Simion Trifan a fost arestat sub acuzatia de proxenetism, pentru cã, împreunã cu un complice cu 20 de ani mai tânãr, consilierul sãtesc din Poienesti Viorel Codreanu, oferea „amatorilor” serviciile a douã fete în vârstã de 15, respectiv 17 ani, pe care le convinsese sã se prostitueze. Dupã ce, luna trecutã, a scãpat de arestul preventiv, Simion Trifan a vrut sã scape si de obligatiile controlului judiciar, cererea sa fiind însã respinsã de Judecãtoria Vaslui. Într-un final, mosul proxenet a obtinut totusi ridicarea interdictiei de a pãrãsi limita municipiului Vaslui, cu conditia de a nu iesi din tarã!

Simion Trifan, de 67 de ani, impreunã cu un prieten cu 20 de ani mai tanãr, consilierul sãtesc din Poienesti Viorel Codreanu, a convins douã tinere, in varstã de 15, respectiv 17 ani, nu doar sã intretinã cu ei relatii sexuale, dar chiar sã practice cea mai veche meserie, prostitutia. Trifan le-a racolat pe cele douã fete pe retele de socializare si, vãzand disponibilitatea fetelor in a- si vinde trupul, cei doi au decis sã le ‘ajute’ pe fete, gãsindu-le clienti, contra unor sume modice, punand la dispozitia celor interesati chiar propriile case. Vestea a ajuns la urechile politistilor, care, dupã ce au monitorizat o perioadã activitatea infractionalã a celor doi, au decis sã ia mãsuri impreunã cu procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui. ‘În perioada decembrie 2016 – februarie 2017, Trifan Simion, din municipiul Vaslui, si Codreanu Viorel, din comuna Poienesti, au inlesnit practicarea prostitutiei de cãtre douã minore din judetul Vaslui, in varstã de 17, respectiv 14 ani. Cei doi bãrbati cãutau clienti pentru cele douã tinere, obtinand astfel diferite sume de bani. De asemenea, cei doi au incercat sã determine si alte persoane de sex feminin cu situatie materialã precarã sã practice prostitutia’, se arãta in comunicatul IPJ Vaslui. La jumãtatea lunii februarie, cei doi proxeneti au fost retinuti, ulterior, judecãtorii emitand mandate de arestare pe numele celor doi, mandate care au fost prelungite in mai multe randuri. În luna octombrie, Judecãtoria Vaslui a decis inlocuirea mãsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pentru Simion Trifan. Astfel, acesta a fost pus in libertate, avand interdictia de a pãrãsi limitele municipiului Vaslui. Nici o lunã mai tarziu, bãtranul proxenet a cerut revocarea si acestei mãsuri preventive, motivand nevoia de libertate de miscare, cerere respinsã de Judecãtoria Vaslui. Individul nu s-a lãsat si a contestat aceastã decizie la instanta superioarã, Tribunalul Vaslui. Chiar dacã nu a obtinut ridicarea oricãror interdictii impuse prin controlul judiciar, Simion Trifan a inregistrat totusi o micã victorie, magistratii inlocuind interdictia de pãrãsire a limitelor localitãtii de domiciliu cu cea de a nu pãrãsi teritoriul Romaniei fãrã aprobarea prealabilã a instantei de judecatã. Restul obligatiilor, printre care cea de se prezenta periodic la organul de politie insãrcinat cu supravegherea sa, de a se apropia de victimele sale, complicele sãu ori martorii din dosar, si interdictia de a purta arme, rãman in vigoare. Între timp, dosarul in care cei doi sunt acuzati de proxenetism a ajuns pe masa judecãtorilor, urmãtorul termen de judecatã fiind programat la mijlocul sãptãmanii viitoare. Una dintre victime, fata mai micã, care abia a implinit 15 ani, a fost plasatã de instantã sub tutelã specialã. Desemnarea unui curator ori lipsa acestuia de la unele termene de judecatã au fost dealtfel unele motive pentru care procesul a suferit mai multe amanãri, de la demararea judecãtii, in luna iunie, fiind date nu mai putin de 12 termene de judecatã. Mai mult, vãzandu-se in libertate, Simion Trifan a inceput, la randu-i cu tergiversãrile. La ultimul termen de judecatã, pe 15 octombrie, acuzatul a cerut o nouã amanare, pentru… a-si angaja un alt apãrãtor. Chiar dacã cererea i-a fost satisfãcutã, nu a castigat prea mult timp, asta pentru cã judecãtorii au inceput sã dea termene din ce in ce mai apropiate.