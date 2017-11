Vasluiul se înfrãteste cu încã un raion din Republica Moldova

miercuri, noiembrie 15, 2017, 3:00

La proxima sedintã ordinarã a CJ Vaslui, cea de joi, 16 noiembrie, consilierii judeteni vor vota o nouã înfrãtire a judetului cu frati de peste Prut, din raionul Criuleni.

Situat pe malul Nistrului, in centrul Republicii Moldova, la 40 de km de Chisinãu, raionul Criuleni are o suprafatã de 688 kmp, de opt ori mai micã decat a judetului Vaslui, si o populatie 72,2 mii de locuitori, preponderent moldoveneascã. Principala ocupatie, care angreneazã circa 80% din forta de muncã, este in sectorul agrar, restul, lucrand in domeniile confectii, comert sau extragerea nisipului si calcarului. Conform protocolului ce urmeazã a fi aprobat de consilierii judeteni, judetul Vaslui si raionul Criuleni urmeazã sã colaboreze in domenii ca administratie publi cã localã, economie, invãtã mant, culturã, sãnãtate, turism, sport asistentã spcialã sau politicã de tineret, prin implementarea de programe comune in acest sens. Pentru realizarea acestor obiective, se asteaptã, din partea judetului Vaslui, finantarea unor proiecte propuse de partea moldoveneascã ‘pentru dezvoltarea relatiilor de prietenie’. În plus, cele douã pãrti, dar si alte entitãti administrative, ar putea accesa impreunã fonduri europene nerambursabile pentru implementarea de proiecte transfrontaliere.