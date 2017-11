Vasluiul, peste Suceava si Neamt la salariul mediu net!

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Piata salariilor din judetul Vaslui s-a relansat în a doua parte a anului 2017. Dacã în ultimii ani evolutiile grilei de salarii erau nesemnificative, în ultimele luni, situatia s-a schimbat radical. Vasluiul a pãrãsit plutonul judetelor cu cele mai mici salarii si a trecut peste unele regiuni mai dezvoltate ale Moldovei. Numãrul mare de bugetari raportat la totalul angajatilor din judet face ca Vasluiul sã ãnregistreze o crestere spectaculoasã la salariul mediu net.

Judetul Vaslui a scãpat de stampila de regiunea cu cele mai mici salarii din Romania. Datele statistice referitoare la luna august 2017 aratã un trend crescãtor al salariului mediu net, fenomen care a permis Vasluiului sã depãseascã unele judete mai puternice economic din Moldova si de la nivel national. Desigur, cresterea salariului mediu net de la 1.771 lei in luna ianuarie 2017 la 1.885 de lei in luna august se datoreazã in mare parte cresterilor substantiale de salarii din sectorul bugetar. Consiliul Judetean cu institutiile subordonate (Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului si Spitalul Judetean de Urgentã) si primãriile sunt principalii artizani ai cresterii castigului mediu net din judetul Vaslui. În acest context, Vasluiul depãseste judetele Neamt, cu un salariu mediu net de 1.876 lei, si Suceava cu 1828 lei. În cele douã judete, sectorul economic privat este mult mai puternic decat in judetul nostru, iar pe acest segment de activitãti, salariile sunt mai mici decat la stat. Spre exemplu, in luna august 2017, in sectorul hoteluri, restaurante, salariul mediu brut pe tarã era de 1.943 lei, ceea ce inseamnã un salariu mediu net de 1.398 lei. La nivel national, Bucurestiul conduce clasamentul cu un salariu mediu net de 3.054 lei, judetele Teleorman si Ialomita inregistreazã cel mai mic salariu mediu net, de 1.805 lei, in timp ce Harghita are cu un salariu mediu net de 1.807 lei.

Mai putini someri

Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in august 2017 s-au inregistrat 15.323 someri, din care 36,0% femei. Comparativ cu aceeasi lunã a anului trecut, numãrul somerilor este cu 9% mai mic. Rata somajului in judetul Vaslui a fost de 10,5%, in conditiile in care rata somajului la nivel national a fost de 4,2%. În august 2017, judetul Vaslui s-a situat (alãturi de judetele Buzãu si Teleorman cu 9,9% respectiv, 10,2%) in topul somajului. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui, in luna august 2017 au intrat pe piatã 47 de noi angajatori, din care 37 sunt din mediul privat, iar numãrul angajatorilor activi din judetul Vaslui a cresut la 6.047 angajatori, fiind inregistrati, in total, 54.483 salariati activi. Astfel, numãrul contractelor de muncã active cu normã intreagã a crescut de la 48.644 contracte, la inceputul lunii august, la 49.832, la inceputul lunii septembrie 2017.

Predictii pesimiste

În proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profit teritorial panã in anul 2020, Comisia Nationalã de Prognozã (CNP) aratã cã la sfarsitul acestui an rata somajului din judetul Vaslui va fi de 10,4%. În anul 2020, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,6%, procent care va fi cel mai mare din Romania. Potrivit datelor CNP, in Regiunea Nord Est, in anul 2020 rata somajului va avea urmãtoarele valori: Bacãu – 5,5%, Botosani – 3,6%, Iasi – 3,8%, Neamt – 4,5%, Suceava – 4%. Cu o rata a somajului ridicatã, judetul Vaslui nu va excela nici la numãrul total al salariatilor. De la 55,5 mii salariati in 2017, peste trei ani Vasluiul va avea un total de 63,9 mii salariati. În anul 2020, restul judetelor din Moldova vor avea urmãtoarele portofolii de salariati: Bacãu – 125,7 mii salariati, Botosani – 62,4 mii salariati, Iasi – 177,7 mii salariati, Suceava – 114,7 mii salariati, Neamt – 95 mii salariati. Cu un numãr mare de someri si o evolutie modestã in ceea ce priveste cresterea grupei de salariati, Vasluiul va avea in anul 2020 un PIB de 9.109 milioane de lei.