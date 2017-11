Vasluiul, pe locul 13 la ipoteci

luni, noiembrie 27, 2017, 3:00

Judetul Vaslui ocupã locul a 13-lea la nivel national in ceea ce priveste inscrierea ipotecilor in cartea funciarã. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, in perioada ianuarie – octombrie 2017 s-au inregistrat 4.086 de ipoteci. În ultimele luni, majoritatea ipotecilor intabulate in cartea funciarã au fost formate din terenuri agricole extravilane. Evaluatorii bãncilor considerã terenurile vandabile pentru garantii imobiliare, in dauna caselor sau apartamentelor. Numãrul mare de ipoteci vine pe fondul cresterii creditãrii. În primele sapte luni ale acestui an, volumul creditelor in lei din judetul Vaslui a crescut de la 1.047 milioane lei in luna ianuarie, la 1.081 lei in cursul lunii iulie. O crestere semnificativã a creditãrii se inregistreazã pe segmentul gospodãriilor populatiei. De la un volum al imprumuturilor de 591,5 milioane de lei, in luna ianuarie 2017, in luna iulie, creditele in monedã nationalã se cifrau la 638,9 milioane lei. Din totalul creditelor existente in gospodãriile populatiei, 406,8 milioane de lei au fost orientate cãtre consum. Creditele pentru consum includ creditele acordate gospodãriilor populatiei pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii. De asemenea, populatia a alocat 217,9 milioane de lei pentru achizitionarea de locuinte.