Vasluiul are 54.271 de salariati activi

miercuri, noiembrie 22, 2017, 3:00

La 1 noiembrie, in judetul Vaslui erau inregistrati 54.271 de salariati activi si 59.466 de contracte de muncã active. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui, cu normã intreagã pe o perioadã nedeterminatã sunt 46.800 de contracte, iar cu duratã determinatã, 3.555. De asemenea, sunt inregistrate 7.759 de contracte de muncã cu normã partialã pe perioadã nedeterminatã si 1.352 de contracte cu duratã determinatã. La inceputul lunii octombrie, in judetul Vaslui erau inregistrati 6.051 de angajatori activi si un numãr total de 54.099 de salariati. De la data de 1 august 2017, angajatii care au contracte de muncã partiale beneficiazã de aceleasi drepturi ca si cei cu normã intreagã. Atat salariatii incadrati cu contract de muncã full-time, cat si cei incadrati part-time beneficiazã de concediul de odihnã. Angajatul cu normã redusã are dreptul la concediu de odihnã anual de minimum 20 de zile lucrãtoare, care vor fi acordate proportional cu perioada efectiv lucratã, la fel ca in cazul angajatului cu normã intreagã. Chiar dacã au un contract cu mai putin de opt ore pe zi, angajatii sunt asigurati la sãnãtate si in sistemul public de pensii. La calculul pensiei insã, se tine cont de stagiul de cotizare, iar pentru veniturile obtinute in baza unui contract de muncã cu timp partial se calculeazã punctajul din venitul lunar.