Unde-s studiile primarilor? Nu-s!

vineri, noiembrie 17, 2017, 3:00

Primarii comunelor vasluiene care sunt prinse în marele program de apã si canal au dat de bucluc. Firma care asigurã asistenta tehnicã a proiectului a trimis în teritoriu un chestionar, care trebuie completat cu date referitoare la PIB-ul comunelor, spre exemplu, si mai multe studii (topografice, geodezice si hidrografice). Cum era de asteptat, primarii nu le au fãcute. Pentru cã realizarea lor este foarte costisitoare, edilii cer ajutorul specialistilor SC Aquavas SA Vaslui. Programul de apã si canal se va derula pe durata a 74 de luni si acoperã 49 UAT-uri.

Implementarea marelui program de apã si canal pentru cele 49 de unitãti administrativ-teritoriale vasluiene intampinã deja un prim obstacol. Primãriile comunelor prinse in proiect au primit un chestionar de la asociatia de firme care a castigat serviciile de asistentã tehnicã, document care trebuie completat cu date despre localitãti. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Asociatiei Comunele din Romania (ACoR) – Filiala Vaslui, spune cã acest chestionar este extrem de stufos, iar multe primãrii nu au posibilitatea sã il completeze. ‘Sunt primari care nu pot completa acest chestionar. Vom apela la specialistii din cadrul SC Aquavas Vaslui sã ne ajute’, a spus Neculai Moraru. Problema cu aceste chestionare tine de faptul cã firma de consultantã cere autoritãtilor locale niste informatii pe care acestea nu le detin. Este vorba despre o serie de studii topografice, geodezice, hidrografice, care este produsul intern brut al comunelor in ultimii ani etc. ‘Cei de la Finantele Publice Vaslui ar trebui sã facã raportãri in ceea ce priveste PIB-ul fiecãrei comune. Toate aceste studii trebuie fãcute de specialisti. Ei vor sã stie ce rezerve de apã existã in subsol, la ce adancime se gãsesc, alte date de acest fel. Pentru aceste studii iti trebuie o groazã de bani, pe care noi nu ii avem. La o comunã cu 16.000 de hectare, cum e Fãlciul, cum poti sã faci aceste studii? Trebuie fãcute prospectii!î, a explicat Neculai Moraru. Cum aceste chestionare sunt nece – sare pentru informarea consultantului in vederea intocmirii aplicatiei de finantare pentru obtinerea finantãrii europene nerambursabile, edilii sperã cã vor mai fi discutii in ceea ce priveste completarea acestora. ‘Sperãm cã o sã mai fie intalniri la nivel de judet pe aceastã temã. Nici o primãrie nu are toate studiile cerute, care sunt foarte scumpe. Am fost intrebati de ce lungime de retele de canalizare si apã avem nevoie, dar nu a venit nimeni sã mãsoare efectiv la fata locului. Trebuie sã se mai analizeze aceastã situatie’, a explicat Moraru. În prezent, toate primãriile din mediul rural prinse in Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) nu mai pot accesa proiecte pe apã si canal prin PNDL. ‘Pe acest program cu finantarea europeanã este o perioadã mare de implementare, panã in anul 2023. Anul trecut, pe PNDL au rãmas sume nefolosite, iar in 2017 s-a reusit sã fie folosit intreg fondul pentru apã si canal’, a mai arãtat Neculai Moraru.

Programul va dura 74 de luni

Miercuri, 8 noimebrie 2017, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, a avut loc conferinta de lansare a proiectului ‘Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui in perioada 2014 – 2020’. Marele proiect de apã si canal vizeazã 49 de unitãti administrativ-teritoriale, grupate in 19 aglomerãri, si este finantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014 – 2020. La data de 26 octombrie 2017, s-a semnat cu Ministerul Dezvoltãrii contractul de finantare pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul de apã si canal. Valoarea totalã a contractului este de aproape 24 milioane de lei, bani care provind din finantare europeanã, de la bugetul national si confinantarea din partea beneficiarului. Grupul de firme care a castigat licitatia pentru serviciile de asistentã tehnicã si eleborarea cererii de finantare va pregãti toatã documentatia pentru marele proiect de apã si canal: studiul de fezabilitate, documentatia de atribuire, studii de teren, expertize de specialitate, devizul general etc. Licitatia desfãsuratã pe SEAP privind achizitia de servicii de consultantã tehnicã a fost adjudecatã de Asocierea Ramboll South East Europe SRL Bucuresti – Ramboll Danmark A/S Copenhaga – SC Interdevelopment SRL Bucuresti. Asocierea de firme va trebui ca in termen de 12 luni sã finalizeze intocmirea aplicatiei de finantare. Ulterior, pe durata celor aproximativ 74 de luni cat va dura derularea programului de apã si canal, grupul de firme va asigura si alte activitãti de asistentã tehnicã pe parcursul executiei lucrãrilor. Termenul de 74 de luni este calculat incepand cu luna octombrie 2017 si panã la 31 decembrie 2023.